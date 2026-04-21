IT Company Assault : निदा खानला दिलासा नाहीच, अटकेची टांगती तलवार; गर्भवती-नोकरी गमावल्याने तणावात असल्याचा बचाव पक्षाचा युक्तिवाद, 27 ला सुनावणी होणार

नाशिक : नामांकित आयटी कंपनीतील पीडितेवरील अत्याचार, ॲट्रॉसिटी आणि धार्मिक भावना दुखावल्याच्या गुन्ह्यात पसार असलेल्या निदा खानच्या अंतरिम (Nashik IT Company Assault Case) अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. 'निदा खान ही गर्भवती असून, तिला नोकरी गमवावी लागल्याने ती तणावात आहे. .तिने जाणीवपूर्वक धार्मिक भावना दुखावलेल्या नसून, जामीन मिळाल्यास ती पोलिसांना तपासात सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार असल्याचा युक्तिवाद निदाच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर केला; परंतु न्यायालयात निदा खानच्या अटकपूर्व अर्जावर येत्या २७ तारखेला सुनावणी होणार असून, तिला कोणतेही संरक्षण न दिल्याने पोलिसांकडून तिच्या अटकेची शक्यता आहे..अशोका मार्ग परिसरातील नामांकित बहुराष्ट्रीय कंपनीतील विशिष्ट धर्माच्या संशयितांनी पीडितेवर अत्याचार करीत तिचे लैंगिक शोषण केले. संशयित निदा खान हिने पीडितेच्या धार्मिक भावना दुखावत तिचा धर्मपरिवर्तनाचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी देवळाली कॅम्प पोलिसांत गुन्हा दाखल आहे..एसआयटीने संशयित दानिश इजाज शेख (वय ३०), तौसिफ बिलाल अत्तर (३८, दोघे रा. मुंबई नाका) यांना या प्रकरणी अटक केली असून, सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. याच प्रकरणातील संशयित निदा खान पसार आहे..तिने नाशिक रोड सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला. त्यावर सोमवारी (ता. २०) न्या. के. जी. जोशी यांच्यासमोर इन कॅमेरा सुनावणी झाली. निदाचे वकील राहुल कासलीवाल यांनी युक्तिवाद करताना, निदा गर्भवती असून, तिची नोकरी गेल्याने ती तणावाखाली आहे. तिने पीडितेच्या जाणीवपूर्वक भावना दुखावलेल्या नाहीत..या गुन्ह्याच्या तपासाच्या अनुषंगाने निदा पोलिसांना सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार असून, तसेच तिच्या संरक्षणाचाही प्रश्न आहे. तरी अटकपूर्व जामीन मिळावा, अशी मागणी ॲड. कासलीवाल यांनी केली. न्या. के. जी. जोशी यांनी बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यावरील पुढील सुनावणी २७ ला ठेवली. मात्र सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निदा खान हिला कोणतेही संरक्षण दिलेले नाही. त्यामुळे निदा खानला एसआयटीकडून होणारी अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.