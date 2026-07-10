नाशिकमध्ये खळबळ! आश्रम शाळेतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीने दिला बाळाला जन्म, सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह, पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल

नाशिकमध्ये आश्रम शाळेतील एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाळाला जन्म दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कळवण तालुक्यातील मोहनदरी आदिवासी निवासी आश्रम शाळेत हा प्रकार घडला आहे. या घटनेमुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित विद्यार्थिनी आश्रमशाळेत शिक्षण घेत होती. उन्हाळी सुट्टीत ती गावी गेल्यानंतर तिच्यावर नात्यातील एका अल्पवयीन मुलाने लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. या घटनेनंतर ती गर्भवती राहिली आणि तिने बाळाला जन्म दिला. प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल केला असून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. आरोपी हा अल्पवयीन असल्याने त्याच्याविरुद्ध पॉक्सो कायद्यान्वये कारवाई करत त्याला बालसुधारगृहात पाठवण्यात आले आहे..Nashik Dam Rain : तीन दिवसांच्या मुसळधारेने धरणांना नवसंजीवनी; गंगापूर ६८ टक्क्यांवर, दारणा निम्मे भरले.या घटनेची पुष्टी आदिवासी विकास विभागाचे अप्पर आयुक्त दिनकर पावरा यांनी केली. "संबंधित मुलगी आश्रम शाळेत शिक्षण घेत होती. उन्हाळी सुट्टीत ती गावी गेली असताना ही घटना घडली. पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपीवर पॉक्सो कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. विभागीय स्तरावरही या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे," असे त्यांनी सांगितले..आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची नियमित आरोग्य तपासणी होत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. मात्र संबंधित विद्यार्थिनी गर्भवती असल्याचे वेळेत का लक्षात आले नाही, आरोग्य तपासणी आणि देखरेखीत काही त्रुटी राहिल्या का, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणात संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही होत आहे..Nashik Rain Alert : पर्यटकांना मोठा झटका! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे अंजनेरी, हरिहर गड अन् दुगारवाडी धबधब्याकडे जाणारे रस्ते बंद; पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त.घटनेची माहिती मिळताच आदिवासी विकास विभागाने प्रकल्प कार्यालयामार्फत चौकशी सुरू केली आहे. या प्रकरणानंतर पालक, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त करत आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी अधिक प्रभावी यंत्रणा उभारण्याची, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची आणि भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.