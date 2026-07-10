नाशिक

नाशिकमध्ये खळबळ! आश्रम शाळेतील अल्पवयीन विद्यार्थिनीने दिला बाळाला जन्म, सुरक्षेवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह, पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल

Nashik Ashram School Minor Girl Delivery : या घटनेमुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे
Nashik Ashram School Minor Girl Delivery

Nashik Ashram School Minor Girl Delivery

esakal

Shubham Banubakode
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नाशिकमध्ये आश्रम शाळेतील एका अल्पवयीन विद्यार्थिनीने बाळाला जन्म दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कळवण तालुक्यातील मोहनदरी आदिवासी निवासी आश्रम शाळेत हा प्रकार घडला आहे. या घटनेमुळे आश्रमशाळांमधील विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

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