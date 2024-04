Self Confidence : आपल्यातील ऊर्जा अन् आत्मविश्वास ओळखा!

लेखक : ॲड. नितीन ठाकरे

खासगी अथवा सार्वजनिक आयुष्य जगत असताना आपण अनेक आयुष्यातल्या लढाया, संघर्षाला नेहमीच सामोरे जात असतो. येणाऱ्या आव्हानांना कसे तोंड द्यायचे, याबाबत आपण नेहमी चिंतेतही असतो. यासाठी ऊर्जा स्वरूपात आपल्याला काहीतरी मिळाले पाहिजे, जेणेकरून आपण आयुष्यात आलेल्या संकटाचा सामना करू शकतो. ज्याचा शोध आपण अविरतपणे घेतच असतो. मात्र, यशाची संजीवनी ही आपल्यातच आहे, ती फक्त वेळेत ओळखली पाहिजे. ती म्हणजे, आपल्यात असलेली प्रचंड ऊर्जा व आत्मविश्वास!

