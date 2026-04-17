Famous Leopard in Nashik: 14 वर्षे राज्य केलं, पण 'या' बिबट्याने कधीच माणसावर हल्ला केला नाही; शेटवी क्रूर लोकांनी दगडांनी ठेचून मारलं

Nashik Latest News: माणूस किती क्रूर असू शकतो, याचं ज्वलंत उदाहरण नाशिकमध्ये बघायला मिळालं. ज्या बिबट्याने १४ वर्षे परिसरावर राज्य केलं, ज्याने कधीही माणसांवर हल्ला केला नाही, त्याला शेवटच्या क्षणी दगडाने ठेचून मारल्याचा प्रकार घडला आहे..ही घटना नाशिमधल्या वासाळी शिवारामध्ये घडली आहे. नंदिनी नदीकाठी गुरुवारी सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास या बिबट्याने प्राण सोडले. विशेष म्हणजे वनविभाग रेस्क्यूसाठी सज्ज असताना काही अतिउत्साही लोकांनी गर्दी करुन गोंधळ घातला आणि दगडफेक केली..मृत बिबट्याचं नाव 'टग्या' असं होतं. या बिबट्याने वासाळी शिवारात आपलं आयुष्य घालवलं. त्याने त्याच्या १४ वर्षांच्या काळात कधीच कुण्या माणसावर हल्ला केला नाही. सध्या तो मरणासन्न अवस्थेत होता. शेवटच्या क्षणी मात्र माणसांच्या क्रौर्याला त्याला सामोरं जावं लागलं..लोकांच्या हल्ल्यामुळे बिबट्या संतापून गेला होता, काही लोक त्याच्या जवळ गेले. तेव्हा त्याने दोघांवर हल्ला केला. जखमींची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. लोकांची वन्यजीवांबाबतची असंवेदनशीलता पुन्हा समोर आली आहे. विशेष म्हणजे वन विभागाची टीम सज्ज असताना असा गंभीर प्रकार घडल्याने संताप व्यक्त होतोय.