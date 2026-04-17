नाशिक

Famous Leopard in Nashik: 14 वर्षे राज्य केलं, पण 'या' बिबट्याने कधीच माणसावर हल्ला केला नाही; शेटवी क्रूर लोकांनी दगडांनी ठेचून मारलं

14-year-old peaceful leopard of Vasali region dies after facing human brutality: या बिबट्याने त्याच्या १४ वर्षांच्या काळात कधीच कुण्या माणसावर हल्ला केला नाही. मृत बिबट्याचं नाव 'टग्या' असं होतं.
Nashik Leopard Death

Nashik Leopard Death

संतोष कानडे
Nashik Latest News: माणूस किती क्रूर असू शकतो, याचं ज्वलंत उदाहरण नाशिकमध्ये बघायला मिळालं. ज्या बिबट्याने १४ वर्षे परिसरावर राज्य केलं, ज्याने कधीही माणसांवर हल्ला केला नाही, त्याला शेवटच्या क्षणी दगडाने ठेचून मारल्याचा प्रकार घडला आहे.

