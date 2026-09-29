Vani News : सासरी होणाऱ्या मानहानी अन् छळाला कंटाळून तरुणाने संपविले जीवन; स्टेटसवर व्हिडिओ ठेवत उघड केला प्रकार

वणी (नाशिक) : मूलबाळ होत नसल्याच्या कारणावरून सासरच्या मंडळींकडून सातत्याने होणारा मानसिक छळ, अपमान आणि मारहाणीला कंटाळून एका २७ वर्षीय विवाहित तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना मांदाणे फाटा (ता. दिंडोरी) येथे घडली आहे. तुकाराम धनाजी बागुल (वय-२७, रा. बिलवाडी, ता. कळवण, जि. नाशिक) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..आत्महत्येपूर्वी तुकाराम याने आपल्या मोबाईलवर एक भावूक व्हिडिओ तयार करून व्हॉट्सॲप स्टेटसवर ठेवला होता. या व्हिडिओमध्ये त्याने सासरच्या लोकांकडून होणाऱ्या त्रासाची आपबीती कथन केली असून, याप्रकरणी मृत तरुणाचे वडील धनाजी सावळीराम बागुल यांच्या तक्रारीवरून वणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस तक्रारीतील माहितीनुसार, बिलवाडी येथील तुकाराम बागुल यांचा विवाह सुमारे सात वर्षांपूर्वी मानदाणे (ता. दिंडोरी) येथील वैशाली आनंदा भरसट हिच्याशी झाला होता. लग्नानंतर काही वर्षांत त्यांना मूलबाळ होत नसल्याने पती-पत्नीमध्ये कौटुंबिक वाद सुरू झाले. गेल्या तीन महिन्यांपासून वैशाली माहेरी राहण्यास निघून गेली होती..तुकाराम जेव्हा पत्नीला आणण्यासाठी सासरी जायचा, तेव्हा तिचे वडील आनंदा पांडुरंग भरसट व पत्नी वैशाली हे त्याला "तू दारूडा व नपुंसक आहेस, तुला मूलबाळ होणार नाही" असे म्हणून लोकांदेखत अपमानास्पद वागणूक देत असत.२२ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी तुकाराम आपल्या मित्रांसह पत्नीला आणण्यासाठी मांदाणे येथे गेला होता. मात्र, तिथे त्याच्याशी वाद घालून त्याला मारहाण करण्यात आली व मांदाणे फाट्यावर आणून सोडण्यात आले, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..२३ सप्टेंबरच्या सकाळी मांदाणे फाट्यावरील एका शेताच्या बांधावर असलेल्या गुलमोहराच्या झाडाला तुकारामने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत नातेवाईकांना आढळून आला. त्याला तातडीने वणी येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले.दरम्यान, तुकारामचा लहान भाऊ शिवाजी याने मोबाईल पाहिला असता, तुकारामने आत्महत्येपूर्वी रात्रीच्या अंधारात बनवलेला एक व्हिडिओ व्हॉट्सॲप स्टेटसवर ठेवल्याचे समोर आले. या व्हिडिओमध्ये तुकारामने म्हटले होते की, "नांदायला येण्यास नकार देऊन मला मारहाण करण्यात आली. पत्नी वैशाली व सासरे आनंदा भरसट यांच्या जाचाला वैतागून मी थेट फाशी लावून घेत आहे.".याप्रकरणी मृत तुकारामचे वडील धनाजी बागुल यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून वणी पोलिसांनी तुकारामची पत्नी वैशाली तुकाराम बागुल व सासरे आनंदा पांडुरंग भरसट (दोघे रा. मांदाणे, ता. दिंडोरी) यांच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवला आहे. वणी पोलीस या प्रकरणाचा पुढील तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.