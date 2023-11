Nashik MD Drug Case: ‘त्या’ कारखान्यातील कामाबाबत कांबळे अनभिज्ञ; पोलिस चौकशीतून आले समोर

Nashik MD Drug Case : शिंदे गावात गेल्या महिन्यात मुंबईच्या साकीनाका व नंतर नाशिक पोलिसांनी एमडी ड्रग्जचे दोन कारखाने उद्‍ध्वस्त केले होते. या कारखान्यांशी ज्याच्या नावे भाडेकरार करण्यात आलेला होता, तो कारखान्यात नेमके काय काम केले जाते, याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे पोलिस चौकशीतून समोर आले आहे. समाधान कांबळे याच्या नावे दोन्ही कारखान्यांचा भाडेकरार करण्यात आलेला होता.

मुंबईच्या साकीनाका पोलिसांनी ४ ऑक्टोबरला शिंदेगावातील श्री गणेशाय इंडस्ट्रीज या कंपनीवर छापा टाकून तब्बल ३०० कोटींचा एमडी ड्रग्जचा साठा जप्त केला होता. (Nashik MD Drug Case Kamble Do not know about shinde gaon factory work crime news)

नाशिक शहर पोलिसांनी ७ ऑक्टोबरला शिंदेगावातील गुदामावर छापा टाकून सुमारे सहा कोटींचा एमडी ड्रग्जचा साठा जप्त केला. या दोन्ही कारखान्यांचा संबंध ड्रग्जमाफिया ललित पाटील याचा भाऊ भूषण पाटील याच्याशी असल्याचे समोर आले. मात्र, दोन्ही कारखान्यांशी असलेला भाडेकरारनामा हा समाधान कांबळे (रा. नाशिक रोड) याच्या नावे करण्यात आलेला होता.

साकीनाका पोलिसांनी याच प्रकरणाशी संबंधित असल्याने कांबळे, उमाशंकर यादव या दोघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. मात्र, त्यांना चौकशीतून ठोस माहिती मिळाली नाही. कांबळे नाशिकमध्ये आला असता, नाशिक शहर गुन्हे शाखेच्या तपासी पथकाने त्यास चौकशीसाठी ताब्यात घेतले.

भूषणशी होती ओळख

समाधान कांबळे याची ड्रग्जमाफिया ललित पाटील याचा भाऊ भूषण पाटील याच्याशी ओळख होती. बांधकामाच्या सेंट्रिंगचे काम करणाऱ्या कांबळे याला भूषण याने पैशांची मदत केलेली होती. गेल्या वर्षी शिंदेगावातील कारखाना सुरू करण्यापूर्वी भूषण याने कांबळे याच्याशी संपर्क साधून त्याच्या नावे भाडेकरार करण्यासाठी त्यास राजी केले.

तसेच, जागामालकाला देण्यासाठी काही धनादेशही कांबळे याचेच घेतले होते. दुसऱ्या गुदामाबाबतही भूषण याने कांबळे याच्याच नावाने भाडेकरार केला. परंतु, भूषण हा त्या कारखान्याच्या जागेत काय काम करणार आहे, याची कोणतीही माहिती नव्हती, अशी माहिती कांबळे याने पोलिस चौकशीत सांगितले.

ललितसोबत एक दिवस

ड्रग्जमाफिया ललित पाटील हा गेल्या महिन्यात ससून रुग्णालयातून पसार झाल्यावर एक दिवस नाशिकमध्ये आला होता. त्यावेळी भूषणच्या माध्यमातून त्याने कांबळे यास बोलावून घेत त्याची कार घेऊन फिरला.

दिवसभर त्याच्याबरोबर असताना कांबळे यास त्याच्या वागण्या-बोलण्यातून संशय आला. त्यामुळे त्याने ललित यास काहीतरी कारण सांगून पोबारा केला. चार-पाच दिवसांनी शिंदेगावातील कारवाई झाल्यावर कांबळे यास पाटील बंधूंचा उद्योग समजला. त्यानंतर कांबळे स्वत:च साकीनाका पोलिसांसमोर गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले.