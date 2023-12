Nashik MD Drug Case: नाशिक पोलीस घेणार इम्रान, गुड्डूचा ताबा! ड्रग्समाफिया ललितसह चौघे आर्थर रोड कारागृहात रवाना

नाशिक : शिंदेगावातील एमडी (मॅफेड्रॉन) ड्रग्जप्रकरणी चौकशीसाठी आणलेला ड्रग्समाफिया ललित पाटील याच्यासह चौघांना नाशिक न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे त्यांची रवानगी पुन्हा मुंबईच्या आर्थर रोड कारागृहात करण्यात आली आहे.

तर, याचप्रकरणी चौकशीतून मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या इम्रान व गुड्डू या संशयितांचा सहभाग निष्पन्न झाल्याने चौकशीसाठी नाशिक पोलिसात ताबा घेणार आहेत. (Nashik MD Drug Case Nashik Police will take custody of Imran Guddu Drugsmafia Lalit along with 4 sent to Arthur Road Jail crime)