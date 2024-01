Nashik MSBCC Survey: पहिल्याच दिवशी सर्व्हेक्षणाला पोर्टलचा खो! मराठा कुटुंबातील 181 प्रकारची माहिती भरावी लागणार

येवला : राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत होत असलेल्या मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सामाजिक व शैक्षणिक मागसलेपण तपासण्यासाठी मंगळवार (ता. २३) पासून सर्वेक्षण सुरू झाले.

मात्र, पहिल्याच दिवशी आरक्षणाच्या पोर्टलचा खेळ होऊन नोंदणीला खो बसला. परिणामी, नेमलेल्या प्रगणकांना झाडाखाली बसून दिवसभर पोर्टल सुरू होण्याची प्रतीक्षा करावी लागली. पोर्टलमध्ये येवला शहराचा पर्याय येत नसल्याने अनेकांना डोक्याला हात लावावा लागला. (Nashik MSB Survey first day of survey portal lost 181 types of information of Maratha family to filled)