Nashik News : चौकशीअंती 5 योजनांचे काम सुरू; त्र्यंबक तालुक्यातील जलजीवन योजनांची 2 दिवस चौकशी

नाशिक : त्र्यंबकेश्वर व इगतपुरी तालुक्यांतील जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांबाबत मतदारसंघाच्या आमदारांनी पोलखोल केल्यावर लागलीच तक्रारी असलेल्या योजनांची जिल्हा परिषदेतील पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रकल्प संचालक दीपक पाटील यांनी दोन दिवस चौकशी केली.

यात बंद असलेल्या दहापैकी पाच योजना मार्गी लावण्यात यश मिळाले आहे. पाच योजनांचे फेरआराखडे सादर झालेले असल्याने त्यास तांत्रिक मान्यता देण्याबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (Work on 5 schemes started after inquiry 2 days inquiry into Jal Jeevan Scheme in Trimbak Taluka Nashik News)