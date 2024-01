SAKAL Exclusive: नाशिक- मुंबई अंतर अवघ्या 2 तासांवर! समृद्धीला जोडणारा महामार्गासाठी 750 कोटी

नाशिक : वेगवान प्रगतीला कारणीभूत ठरणाऱ्या नाशिक- मुंबई महामार्गाचे विस्तारीकरणाबरोबरच समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ठोस पावले उचलण्यात आली आहे.

जवळपास १०७५ कोटी रुपये महामार्ग विस्तारीकरणाला खर्च केले जाणार आहे. यात पिंपळगाव ते गोंदे या दरम्यान महामार्गाचे सहापदरीकरण, तसेच गोंदे ते पिंप्री सदो येथे समृद्धी महामार्गाला जोडण्यासाठी सहापदरी काँक्रीटचा महामार्ग तयार केला जाणार आहे.

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (न्हाई) त्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली असून, पुढील महिन्यात ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेश देवून वर्षअखेर महामार्गाचे काम किमान पन्नास टक्के करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. (Nashik Mumbai distance in just 2 hours 750 crore for highways connecting Samriddhi SAKAL Exclusive)