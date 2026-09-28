नाशिक

Vani News : सप्तशृंगी-वणी गड घाट रस्ता तीन दिवस रस्ता कामासाठी बंद...

आगामी नवरात्रोत्सव आणि कुंभमेळा (सिंहस्थ) कालावधीत भाविकांची वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित राहावी यासाठी सप्तशृंगी गड घाट रस्त्याचे काँक्रीटीकरण करणार आहेत.
Saptashrungi-Vani Fort Ghat Road closed for three days for roadworks.

Saptashrungi-Vani Fort Ghat Road closed for three days for roadworks.

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दिगंबर पाटोळे
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वणी (नाशिक) - आगामी नवरात्रोत्सव आणि कुंभमेळा (सिंहस्थ) कालावधीत भाविकांची वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित राहावी यासाठी नांदुरी ते सप्तशृंगी गड घाट रस्त्याचे काँक्रीटीकरणाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान घाट रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.

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