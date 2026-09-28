Vani News : सप्तशृंगी-वणी गड घाट रस्ता तीन दिवस रस्ता कामासाठी बंद...

वणी (नाशिक) - आगामी नवरात्रोत्सव आणि कुंभमेळा (सिंहस्थ) कालावधीत भाविकांची वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित राहावी यासाठी नांदुरी ते सप्तशृंगी गड घाट रस्त्याचे काँक्रीटीकरणाचे उर्वरित काम पूर्ण करण्यासाठी २९ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान घाट रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत..यापूर्वी १० सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर दरम्यान हे काम करण्यासाठी १७दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. परंतु, गडावरील स्थानिक व्यावसायिकांची मागणी आणि शनिवार-रविवार सुट्टीच्या दिवशी होणारी भाविकांची मोठी गर्दी लक्षात घेऊन या कालावधीतील १२, १३, १९, २० व २६ सप्टेंबर असे पाच दिवस रस्ता वाहतुकीसाठी खुला ठेवण्यात आला होता..यामुळे नियोजित १७ दिवसांपैकी ५ दिवस कमी रस्ता कामासाठी कमी मिळाले होते. त्यामूळे घाटातील उर्वरित आवश्यक काम वेळेत आणि पूर्ण क्षमतेने पूर्ण करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याने (उपविभाग क्र. ४, कळवण) सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे रस्ता बंद ठेवण्याची परवानगी मागितली होती..त्यानुसार, उपविभागीय अधिकारी डॉ. कश्मिरा संखे (भा.प्र.से.) यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम ३४ नुसार २९ सप्टेंबर २०२६ ते १ ऑक्टोबर २०२६ या तीन दिवसांच्या कालावधीत नांदुरी ते सप्तशृंगी गड रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्याचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. आगामी नवरात्रोत्सव आणि सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या काळात भाविकांची गर्दी लक्षात घेता वाहतूक कोंडी होऊ नये व प्रवास सुरक्षित व्हावा यासाठी हे काम तातडीने पूर्ण केले जात आहे. प्रशासनाने सर्व भाविक, ग्रामस्थ व वाहनधारकांनी या बदलांची नोंद घेऊन सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..महत्त्वाचे मुद्दे -* वाहनांसाठी रस्ता बंदः २९ सप्टेंबर, ३० सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर असे तीन दिवस घाट रस्ता सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बंद राहील.* पायरी मार्ग व मंदिर उघडेः नांदुरी ते सप्तशृंगी गड हा पायी जाणाऱ्या भाविकांसाठीचा पायरी मार्ग नियमित सुरू राहील तसेच श्री सप्तशृंगी देवीचे मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी नियमित खुले राहील.* अत्यावश्यक सेवांना सूटः रुग्णवाहिका (अॅम्बुलन्स), स्कूल बस आणि इतर अत्यावश्यक सेवांच्या वाहनांना या बंदीतून सूट देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.