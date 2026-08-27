Nepal Flood Alert : नेपाळच्या महापुरात नाशिकचे पर्यटक अडकले? जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने हेल्पलाइन क्रमांक जारी, पाहा लिंक आणि कंट्रोल रूम नंबर

नाशिक : नेपाळमध्ये आलेल्या महापुरामुळे नाशिक जिल्ह्यातील पर्यटक अडकले असण्याची शक्यता असून, अशा पर्यटकांच्या कुटुंबीयांनी तातडीने प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे..नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात भोटे कोशी नदीला आलेल्या भीषण पुरामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले (Nepal flood Nashik tourist helpline) आहे. विविध देशांसह महाराष्ट्रातील काही पर्यटकही या भागात अडकले असल्याची शक्यता आहे..या पार्श्वभूमीवर अडकलेल्या नागरिकांची माहिती संकलित करून त्यांच्यापर्यंत आवश्यक मदत पोहोचविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार नाशिक जिल्हा प्रशासनही सतर्क झाले आहे..Nashik Farmer Loan Waiver : नाशिक जिल्ह्यात 260 कोटींची कर्जमुक्ती; 30 हजारांहून अधिक खात्यात जमा, टप्पा 1 आणि 2 चा एकूण लाभ किती? पाहा आकडेवारी.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण कक्ष सज्ज करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील कोणताही नागरिक किंवा पर्यटक नेपाळमध्ये अडकला असल्यास त्याची माहिती राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष किंवा जिल्हा प्रशासनाला द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे..येथे साधावा संपर्कराज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने अडकलेल्या नागरिकांची माहिती नोंदविण्यासाठी https://geospatial.mahaseoc.in/Sahayata_gulf/संकेतस्थळाची लिंक उपलब्ध करून दिली आहे. संबंधित कुटुंबीयांनी या लिंकवर जाऊन आवश्यक माहिती भरावी. तसेच नाशिकमधील नागरिकांना मदतीसाठी जिल्हा नियंत्रण कक्षाशी ०२५३-२३१७१५१ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.