On the occasion of Mahashivratri, a large crowd of devotees gathered on Friday to have darshan of Lord Mahadev. the Shivlinga decorated on Friday at Someshwar. esakal

नाशिक Maha Shivratri 2024: जय त्रिलोकनाथ शंभू, हे शिवाय शंकरा ! महाशिवरात्रीनिमित्त नाशिक शहरात ‘बम बम भोले’चा गजर Nashik News : महाशिवरात्रीचे औचित्य साधत शुक्रवारी (ता. ८) शिवभक्तांमध्ये अलोट उत्साह होता.