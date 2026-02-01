Girish Mahajan : 'बाबासाहेबांच्या संविधानामुळेच भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही'; आंबेडकरांबद्दल काय म्हणाले मंत्री गिरीश महाजन?

पंचवटी (नाशिक) : भारतीय संविधान हे केवळ कायद्याचे पुस्तक नसून, ते देशाच्या आत्म्याचे प्रतिबिंब आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी (Dr. Babasaheb Ambedkar) दिलेल्या संविधानामुळेच भारत जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून समर्थपणे उभा आहे. विद्यार्थ्यांनी हे संविधान फक्त वाचू नये, तर आपल्या विचारांत आणि कृतीतही उतरवावे, हीच बाबासाहेबांना खरी मानवंदना ठरेल, असे प्रतिपादन राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांनी केले. .झेप कला, क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळाच्या वतीने आयोजित भव्य राष्ट्रभक्तीपर समूहगान कार्यक्रमात ते मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. या ऐतिहासिक सोहळ्यात शहरातील तब्बल ८१ शाळांतील ३१ हजार विद्यार्थ्यांनी एकाच सुरात देशभक्तीपर गीतांचे सादरीकरण केले..मंत्री महाजन पुढे म्हणाले की, जेव्हा इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी ‘माझा देश महान आहे’ असे गातात, तेव्हा सर्व भेद गळून पडतात. गेल्या ११ वर्षांपासून सातत्याने राबवल्या जाणाऱ्या या उपक्रमाबद्दल त्यांनी देवेंद्र पटेल व संस्थेचे कौतुक केले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना माजी उपमहापौर गुरुमीत बग्गा म्हणाले की, संगीतातून मुलांच्या मनावर देशभक्तीचे संस्कार खोलवर रुजतात, हे अशा आयोजनातून सिद्ध होते..Pune News : लोणीकंदच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकाचे हृदयविकाराने निधन; कोल्हापुरातील मूळगावी होणार अंत्यसंस्कार.त्यांनी यावेळी विद्यार्थी, शिक्षक आणि संगीत चमूचे विशेष कौतुक केले. याप्रसंगी व्यासपीठावर आमदार सीमा हिरे, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, माजी आमदार बाळासाहेब सानप, प्रकाशभाई पटेल, गटनेते श्याम बडोदे, सुधाकर बडगुजर, डॉ. सुनील ढिकले, महेश हिरे, सुनील केदार, ज्ञानेश्वर बोडके यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. प्रतिभा धोपावकर यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.