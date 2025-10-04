Nashik News : तरुणीला भररस्त्यात मारहाण अन् शिवीगाळ, पोलिसांनी अटक करताच सत्य आलं समोर....

A shocking case from Nashik’s Panchvati area where a man assaulted his wife in public : भररस्त्यात तरुणाने त्याच्या पत्नीला बेदम मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आला आहे. या मारहाणीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपी पतीला अटक करण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार धीरज पवार असं आरोपी पतीचं नाव आहे. काही दिवसांपूर्वी धीरजचा त्याच्या पत्नीबरोबर वाद झाला होता. हा वाद इतका विकोलापा गेला की त्याने पत्नीला मारहाण केली. तेव्हापासून त्याची पत्नी माहेरी राहू लागली होती. काही दिवसांपासून ती घरी यावी यासाठी धीरजने तगादा लावला. पण आपल्या येणार नसल्याचं तिने ठामपणे सांगितलं. त्यामुळे धीरजला राग अनावर झाला..Nashik News : समाजहितासाठी कार्य करणाऱ्यांचा गौरव! मुक्त विद्यापीठातर्फे बाबूराव बागूल व रुक्मिणी पुरस्कारांचे वितरण.अशातच त्याने पंचवटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तिला गाठलं. घरी नांदायला ये अन्यथा परिणाम वाईट होईल, अशी धमकी त्याने दिली. मात्र, आपण कोणत्याही परिस्थितीत येणार नसल्याचं तिने सांगितलं. त्यामुळे संतापलेल्या धीरजेने तिला भररस्त्यात शिवीगाळ आणि मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी तिथे असलेल्या नागरिकांना हा संपूर्ण प्रकार मोबाईच्या कॅमेरात कैद केला..Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषद गट-गण आरक्षण सोडत १३ ऑक्टोबरला! 'चक्राकार' पद्धत रद्द झाल्याने इच्छुकांमध्ये मोठी उत्सुकता.या मारहाणीचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आता पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे. तसेच त्याने गुन्हा कबुल केला आहे. पत्नी नांदायला घरी येत नसल्याने आपल्याला राग आला आणि त्या रागातून आपण तिला मारहाण केली, असं त्याने म्हटलं. तसेच यापुढे असं करणार नाही, असं सांगत त्याने माफी मागितली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.