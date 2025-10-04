नाशिक

Nashik News : तरुणीला भररस्त्यात मारहाण अन् शिवीगाळ, पोलिसांनी अटक करताच सत्य आलं समोर....

Husband Assaults Wife in Public : नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली असून पोलिसांनी आरोपी पतीला अटक केली आहे. याप्रकरणी त्याच्याविरोधात गुन्हाही दाखल केला आहे.
A shocking case from Nashik’s Panchvati area where a man assaulted his wife in public : भररस्त्यात तरुणाने त्याच्या पत्नीला बेदम मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आला आहे. या मारहाणीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. नाशिकच्या पंचवटी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपी पतीला अटक करण्यात आली आहे.

