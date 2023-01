Nashik Sports Update: बिहार अन् अरुणाचल वरील विजयात नाशिकच्या पवन सानपची प्रभावी गोलंदाजी!

नाशिक : नाशिकच्या पवन सानप याने २५ वर्षांखालील वयोगटात महाराष्ट्र संघातर्फे बिहारवरील मोठ्या विजयात गोलंदाजीत प्रभावी कामगिरी केली.

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ, बीसीसीआय तर्फे आयोजित महाराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनच्या गहुंजे , पुणे येथील स्टेडियम वर चार दिवसीय साखळी सामन्यात महाराष्ट्राने बिहार वर एक डाव व १४२ धावांनी मोठा विजय मिळवला. (Nashik Pawan Sanap impressive bowling in victory over Bihar and Arunachal from maharashtra side Nashik Sports Update)

आपल्या डावखुऱ्या जलदगती गोलंदाजीने पवन सानपने पहिल्या डावात ३ तर दुसऱ्या डावात १ गडी बाद केला . बिहारच्या पहिल्या डावात ८ षटकांत २४ धावांत ३ बळी मिळवले , तर दुसऱ्या डावात ११ षटकांत २४ धावांत १ बळी मिळवत संघाच्या विजयात हातभार लावला.

याआधीच्या आणंद येथे झालेल्या सामन्यात अरुणाचल प्रदेश विरुद्ध विजयाला हातभार लावताना पहिल्या डावात ७ षटकांत २७ धावांत २ बळी मिळवले होते व दुसऱ्या डावातही प्रभावी गोलंदाजी केली. अरुणाचल प्रदेश विरुद्धही महाराष्ट्राने एक डाव व ३२५ धावांनी दणदणीत विजय मिळवला.

संक्षिप्त धावफलक व निकाल -

महाराष्ट्र वि बिहार - महाराष्ट्र - पहिला डाव ५ बाद ५८१ वि बिहार - पहिला डाव सर्व बाद १९६ व दूसरा डाव - सर्व बाद २४३.

महाराष्ट्रा एक डाव व १४२ धावांनी विजयी.

महाराष्ट्र वि अरुणाचल प्रदेश - महाराष्ट्र - पहिला डाव ३ बाद ४३४ वि अरुणाचल प्रदेश - पहिला डाव सर्व बाद ४९ व दूसरा डाव - सर्व बाद ६०.

महाराष्ट्रा एक डाव व ३२५ धावांनी विजयी.

महाराष्ट्राचे यापुढील सामने असे

२९ जानेवारी - गुजराथ ,५ फेब्रुवारी - चांदिगड १२ फेब्रुवारी - आंध्र .

नाशिक जिल्हा क्रिकेट संघटनेचे चेअरमन विनोद शहा, सचिव समीर रकटे तसेच संघ प्रशिक्षक व जिल्हा क्रिकेट संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पवनचे अभिनंदन करून स्पर्धेतील कामगिरीसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

