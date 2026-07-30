Nashik Shalarth Scam: १६० कोटींच्या शालार्थ घोटाळ्यात मोठा ट्विस्ट; फार्महाऊसवर लपलेल्या संस्थाचालकाला अटक, नाशिक पोलिसांची मोठी कारवाई

नाशिक : बनावट शालार्थ घोटाळ्याच्या तपासात नाशिक शहर पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने आणखी एक मोठी कारवाई करीत जळगाव जिल्ह्यातील शेंदुर्णी एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थाचालक संजय भास्करराव गरुड (वय ६७) यांना सोलापूर जिल्ह्यातील नातेपुते येथील फार्महाउसवरून अटक केली. तपासात त्यांच्या १५ शैक्षणिक संस्थांमधील १७७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध नसतानाही बनावट मान्यता देण्यात आल्याचे समोर आले आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.ता. १२ मार्चला नाशिक विभागातील नाशिक, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील ८४१ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावाने कोणतीही वैध वैयक्तिक मान्यता अथवा शालार्थ प्रस्ताव नसताना बनावट आदेश तयार करून शालार्थ प्रणालीत नोंदी करण्यात आल्या होत्या. त्याद्वारे वेतन व थकबाकीच्या नावाखाली शासनाची सुमारे १६० कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याचा आरोप आहे..तपास पथक गरुड यांचा शोध घेत असताना ते नातेपुते येथील फार्महाउसमध्ये लपून असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली. त्यानुसार सहायक पोलिस आयुक्त (गुन्हे) संदीप मिटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा युनिट एक आणि विशेष तपास पथकाने सापळा रचून त्यांना ताब्यात घेतले. मंगळवारी (ता. २८) त्यांना चौकशीसाठी नाशिकमध्ये आणण्यात आले असून, पुढील तपास सुरू आहे..पाच दिवसांची पोलिस कोठडीशेंदुर्णी एज्युकेशन सोसायटीचे संस्थाचालक संजय गरुड याला न्यायालयाने १ ऑगस्टपर्यंत पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. कोठडीदरम्यान आर्थिक व्यवहार, बनावट कागदपत्रे आणि शालार्थ नोंदींची सखोल चौकशी केली जाणार असून, या घोटाळ्यातील आणखी काही प्रभावशाली व्यक्तींची नावे समोर येण्याची शक्यता तपासी पथकाने व्यक्त केली आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.गरुड भाजपचे नेतेजामनेर : कारवाई झालेले संजय गरुड हे जामनेरच्या राजकारण व शिक्षण क्षेत्रातील मोठे नाव आहे. माजी आमदार तथा उपसभापती आचार्य गजाननराव गरुड यांचे ते पुतणे असून, त्यांच्या निधनानंतर शेंदुर्णी येथील ‘दी सेकंडरी एज्युकेशन सोसायटी’ या नामांकित संस्थेची सूत्रे संजय गरुड यांच्याकडे आली. त्यानंतर सक्रिय राजकारणात प्रवेश करीत संजय गरुड यांनी शेंदुर्णीतून जिल्हा परिषद सदस्यत्व भूषविले. पुढे काँग्रेस व राष्ट्रवादीतर्फे त्यांनी जामनेरमधून विधानसभा लढविली. मात्र, मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासमोर त्यांना अपयश आले. अखेर संस्थेचा विस्तार व राजकीय भविष्यासाठी त्यांनी मतभेद विसरून मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्ये प्रवेश केला. २०२४ च्या निवडणुकीत त्यांनी महाजनांसाठी मोठी प्रचार यंत्रणा राबविली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.