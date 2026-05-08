Nashik Crime: टीसीएस धर्मांतर प्रकरणातील मुख्य संशयित निदा खान अटकेत; दीड महिन्यांपासून फरार, नाशिक पोलिसांची मोठी कारवाई!

नाशिक : बहुराष्ट्रीय आयटी कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसमधील महिला कर्मचाऱ्यांच्या कथित लैंगिक शोषण व धर्मांतराच्या प्रयत्न प्रकरणातील मुख्य संशयित निदा खान हिला शहर पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) गुरुवारी (ता. ७) रात्री छत्रपती संभाजीनगर येथून अटक केली. ती गेल्या दीड महिन्यांपासून फरार होती..या प्रकरणातील तपासासाठी 'एसआयटी'ची विविध पथके तिच्या मागावर होती. दरम्यान, निदा खान छत्रपती संभाजीनगरमध्ये असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर गुरुवारी रात्री सापळा रचून तिला शिताफीने ताब्यात घेण्यात आले..पोलिस तपासानुसार, टीसीएसमधील काही महिला कर्मचाऱ्यांचे कथित ब्रेनवॉश करून त्यांना मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत होता. यामध्ये निदा खानची भूमिका महत्त्वाची असल्याचा संशय आहे. पीडित महिलांना नमाज पठण, बुरखा परिधान करणे याबाबत माहिती देणे, तसेच मुस्लिम धर्माशी संबंधित पुस्तके उपलब्ध करून देणे, अशा माध्यमांतून धर्मांतरासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचा आरोप आहे. .या प्रकरणात नाशिक पोलिसांनी आतापर्यंत सात संशयितांना अटक केली असून, त्यामध्ये पुण्यातील एचआर हेड अश्विनी चैनानी हिचाही समावेश आहे. शहर आयुक्तालयात या संदर्भात एकूण नऊ गुन्हे दाखल आहेत.मुख्य संशयित असलेली निदा खान गुन्हा दाखल झाल्यापासून फरार होती. तिने नाशिक रोड सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता; मात्र गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने तो फेटाळला. त्यानंतर तिने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.