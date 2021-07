नाशिक : पावसाळ्यातील महिना संपत आला, तरीही जिल्ह्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निम्मा पाऊस झाला आहे. त्याचवेळी खरिपाच्या १४ टक्के पेरण्या झाल्या असून, पावसाच्या खोळंब्यामुळे यंदा तूर, मूग, उडीदचे क्षेत्र घटणार हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे मात्र मालेगाव, नांदगाव तालुक्यातील कापसाची लागवड ५० टक्क्यांच्या पुढे पोचली आहे. बागलाणमध्ये २१, येवल्यात २४ टक्के क्षेत्रांवर कापसाची लागवड झाली आहे. जिल्ह्यात ५०.३४ टक्के क्षेत्रांवर आतापर्यंत कापसाची लागवड होऊ शकली आहे. (nashik rain update district has received half the rainfall as compared to last year)



जिल्ह्यात गेल्या वर्षी जूनअखेरपर्यंत १२१.७ टक्के पावसाची नोंद झाली होती. आतापर्यंत ७०.९ टक्के पाऊस झाला आहे. आतापर्यंत झालेल्या पावसाची टक्केवारी तालुकानिहाय अशी ः मालेगाव- १११.१, बागलाण- ७५.३, कळवण- ३३, नांदगाव- १५६.२, सुरगाणा- २४.६, नाशिक- ५९.७, दिंडोरी- ६७.५, इगतपुरी- ५७.६, पेठ- ५८.२, निफाड- १३०.३, सिन्नर- ८५.६, येवला- ११६.२, चांदवड- ९८.६, त्र्यंबकेश्‍वर- ७४.६, देवळा- ७६.२. पावसाची ही स्थिती पाहता, आदिवासी भागात अद्याप पुरेसा पाऊस न झाल्याने भातरोपांच्या लागवडीचा खोळंबा होण्याची शक्यता अधिक आहे. भाताच्या लागवडीला विलंब झाल्यास त्याच्या उत्पादकतेवर विपरीत परिणाम होणार आहे.



लागवडीलायक अद्याप म्हणावा तितका पाऊस झाला नसल्याने तूर, मूग, उडीदचे क्षेत्र मर्यादित राहणार आहे. तूर- ९.१६, मूग- १०.९७, उडीद- २.१७ टक्के क्षेत्रापर्यंत पोचले आहे. इतर पिकांची पेरणी तथा लागवड झालेल्या क्षेत्राची टक्केवारी याप्रमाणे ः भूईमूग- १३.२८, सूर्यफूल- ०, सोयाबीन- ८.११, भात- ०.१९, ज्वारी- १०.६४, बाजरी- ८.५४, मका- २२.०२. जिल्ह्यातील खरिपाचे सर्वसाधारण क्षेत्र सहा लाख ६५ हजार ५८२ हेक्टर असून, त्यापैकी ९२ हजार ७७० हेक्टरवर पेरण्या झाल्या आहेत. कुक्कुटपालन व्यवसायामुळे ‘कॅश क्रॉप’ म्हणून सोयाबीन आणि मक्याला शेतकऱ्यांनी खरिपात मोठे स्थान देण्यास सुरवात केली आहे. मात्र, याही पेरण्यांना पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. त्यातच, एकीकडे बाजरीचे क्षेत्र कमी करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून कृषी विभागाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, पावसाच्या विलंबामुळे बाजरीचे अपेक्षित क्षेत्र कमी होणार काय, हा प्रश्‍न आहे. दुसरीकडे मात्र ज्वारीचे क्षेत्र घटणार हे स्पष्ट झाले आहे.





तालुकानिहाय झालेली पेरणी

(आकडे टक्क्यांमध्ये दर्शवतात)

मालेगाव- १९.८ दिंडोरी- ०.३३

बागलाण- २३.२० इगतपुरी- ०.३०

कळवण- ३.१६ पेठ- २.१५

देवळा- १८.७० निफाड- ००

नांदगाव- २१.२८ सिन्नर- ०.१६

सुरगाणा- ०.८४ येवला- ४२.१०

नाशिक- ५.३५ चांदवड- १०.४३

त्र्यंबकेश्‍वर- ०१८ एकूण- १३.९४



