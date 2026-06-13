Nashik Rainfall : पावसाचे दिवस 40 ते 45 वर घसरले; बदलत्या पॅटर्नमुळे शेती अस्थिर, पीकवाढीचे चक्रच कोलमडले, 2019-2015 ची आकडेवारी काय सांगते?

येवला : नाशिक जिल्ह्यात पावसाचे वार्षिक आकडे स्थिर अन काही ठिकाणी वाढतेही दिसत असले, तरी पावसाचे दिवस मात्र सतत कमी होत असल्याची चिंताजनक स्थिती (Nashik rainfall) आहे. कमी दिवसांत मुसळधार स्वरूपात होणारा पाऊस हा जमिनीला, पिकांना आणि शेतीच्या नियोजनाला पुरेसा लाभदायक ठरत नाही. यामुळे पिकांच्या वाढीच्या चक्रात अनियमितता निर्माण होत असून, अंकुरण्यापासून ते उत्पादनापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर परिणाम जाणवू लागला आहे. .पावसाचे प्रमाण स्थिर असले तरी वाटप असमतोल होत असल्याने शेतीसमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. नाशिक जिल्ह्याचे सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान सुमारे १०३४ मिमी ते १०७६ मिमी दरम्यान आहे, परंतु संपूर्ण जिल्ह्यात भौगोलिक विविधतेमुळे पावसाचे प्रमाण अत्यंत विषम (कमी-अधिक) स्वरूपाचे राहते. २०१९ आणि २०२२ या वर्षांत जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत तब्बल १२० ते १३० टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला..Mumbai-Goa Highway : मुंबई-गोवा महामार्गावरील तीन महत्त्वाचे पूल लवकरच वाहतुकीसाठी खुले; प्रवाशांना मोठा दिलासा, नेमके कोणते आहेत ते पूल?.२०१९ मध्ये धरणे ओसंडून वाहिल्याने गोदावरीला मोठा पूर आला होता. २०१५ हे वर्ष गेल्या दोन दशकांतील सर्वात तीव्र दुष्काळी वर्ष म्हणून नोंदवले गेले, जिथे जिल्ह्याचा एकूण पाऊस सरासरीच्या केवळ ६०% (सुमारे ५९२ मिमी) च्या आसपास होता. याशिवाय २०१४ आणि २०२३ ही वर्षे देखील एल-निनोच्या प्रभावामुळे कमी पावसाची ठरली. २०१६, २०१७, २०२०, २०२१, आणि २०२४-२५ या वर्षांमध्ये पाऊस सरासरीच्या ९०% ते १०५% च्या दरम्यान राहिला..प्रादेशिक विषमतेचे दोन भाग जिल्ह्याच्या पूर्वेकडून पश्चिमेकडे जाताना पावसाच्या प्रमाणात प्रचंड तफावत आढळते.पश्चिम भाग (अतिमुसळधार): सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावरील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा या तालुक्यांत सर्वाधिक पाऊस होतो. यात इगतपुरी हे जिल्ह्याचे ''चेरापुंजी'' मानले जाते. नाशिक, दिंडोरी, कळवण हे मध्यम पावसाचे तालुके आहेत. पूर्व आणि दक्षिण भाग (दुष्काळी पट्टा): मालेगाव, नांदगाव, येवला, सिन्नर, चांदवड, देवळा हे तालुके पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात येत असल्याने येथे नेहमीच पावसाची टंचाई भासते..Konkan Railway : आरवली बोगद्यातून जाताना 'दिवा-सावंतवाडी' ट्रेनमध्ये अचानक मोठा आवाज! डब्यात नेमकं काय घडलं? प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण.पाऊस स्थिर; पण दिवस घटलेगेल्या १० वर्षांत पावसाच्या दिवसांची संख्या कमी झाली आहे, परंतु कमी वेळात जास्त पाऊस पडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांत सलग १५-२० दिवस कोरडे जाण्याचे प्रमाण वाढल्याने खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान होते.जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील (मालेगाव, येवला, नांदगाव) शेती ही प्रामुख्याने सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील परतीच्या पावसावर जास्त अवलंबून असते..हा झाला बदल...गेल्या ५-६ वर्षांत एक नवीन चिंताजनक बदल समोर आला आहे. पावसाचे एकूण दिवस कमी होत आहेत, पण एकाच दिवसात पडणाऱ्या पावसाची तीव्रता वाढली आहे. म्हणजेच, पूर्वी जो पाऊस ४ ते ५ दिवसांत रिमझिम स्वरूपात पडायचा, तोच पाऊस आता अवघ्या काही तासांत मुसळधार स्वरूपात पडतो. यामुळे पावसाचे दिवस कमी नोंदवले जाऊनही पूरस्थिती निर्माण होते.खरे तर पावसात सातत्य असायला हवे, मात्र, हवामान बदलाच्या संकटामुळे कोणत्या ना कोणत्या महसूल मंडळात दरवर्षी ढगफुटीसदृश परिस्थिती निर्माण होते. यामुळे भूजल पातळी वाढण्यास फायदा होत नाही, उलट पिके वाहून जाणे, शेतजमीन खरडून जाणे असे नुकसानच होते. निसर्गाचे हे बदलणारे चक्र थांबविण्यासाठी आणि शेती वाचविण्यासाठी आता जलसंधारणाच्या पद्धती बदलण्याची आणि हवामान साक्षरतेची तातडीने गरज आहे.-भागवतराव सोनवणे, संयोजक, जलहक्क संघर्ष समिती, येवला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.