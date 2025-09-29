Jalaj sharma : नाशिकला रेड अलर्ट; जिल्हा प्रशासन 'अलर्ट मोडवर', जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांची 'सकाळ'ला माहिती

भारतीय हवामान विभागाने सोमवार (ता. २९) पर्यंत नाशिकला पावसाचा रेड अलर्ट दिला आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासन अलर्ट मोडवर आले आहे. या कालावधीत नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य असणार आहे. रेड अलर्टच्या पार्श्वभूमीवर गड-किल्ल्यावर गर्दी टाळण्याचे निर्देश वन विभागाला दिले आहेत. .पूरस्थिती व मालमत्तांच्या संभाव्य घटना लक्षात घेत अशा घटनांमधील बाधितांच्या तातडीने रेस्क्यूला आमचे प्राधान्य आहे. तालुक्यांना तसे सूचित केले. पावसाने उघडीप दिल्यानंतर नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे केले जातील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. .प्रश्न : पावसाचा जोर बघता पर्यटनस्थळांवरील गर्दीबद्दल काय नियोजन आहे?जलज शर्मा : पावसाळ्यामध्ये जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळावर गर्दी होत असते. पावसाळ्यामध्ये शासकीय यंत्रणांनी व पर्यटकांनी काय दक्षता घ्यावी याबद्दल जून महिन्यात सविस्तर आदेश काढले आहे. पावसाचा जोर बघता पर्यटनस्थळावर गर्दी करू नये. तसेच अशा ठिकाणांवर यंत्रणांनी केलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करणे आवश्यक आहे..गड-किल्ल्यावरील गर्दीबाबत नियोजन काय?पावसाचा जोर लक्षात घेता गड-किल्ल्यांबाबत आढावा घेतला आहे. सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने अशा ठिकाणी गर्दी टाळण्याचे निर्देश वन विभागाला दिले आहेत. तसेच टप्याटप्याने पर्यटकांना गड-किल्यांवर सोडताना दुपारी चारनंतर प्रवेशबंदी करावी, अशाही स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत..सप्तश्रृंगगडावर भाविकांची होणाऱ्या गर्दीसाठी नियोजन कसे?नवरात्रोत्सव सध्या सुरू आहे. वणी गडावर सप्तश्रृंग देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. त्यामुळे गडावर गर्दीच्या नियंत्रणासाठी प्रशासन आवश्यक उपाययोजना करत आहे. भाविकांनी प्रशासनाच्या सूचनांचे पालन करावे. स्थानिक पातळीवर आढावा घेतला असता रेड अलर्टमुळे भाविकांची संख्या कमी आहे..यंत्रणांची सज्जता कशाप्रकारे केली आहे?भारतीय हवामान विभागाने सोमवारपर्यंत जिल्ह्यास रेड अलर्ट दिला आहे. जिल्ह्यात शनिवार (ता. २७) पासून संततधार सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय यंत्रणांना सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रांताधिकारी, तहसीलदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तसेच गावपातळीवर यंत्रणांना सतर्क राहण्यास सांगण्यात आले आहे. संततधारेमुळे जिल्ह्यातील सर्व धरणे ओव्हरफ्लो झाली आहेत. धरणांमधून नदीपात्रात विसर्ग सुरू असल्याने काही ठिकाणी नदी- नाल्यांना पुर आला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेत नागरिकांनी रस्ते, पुलावरून पाणी वाहत असल्यास रस्ता ओलांडू नया. नदीकाठच्या रहिवाशांनी सतर्कता बाळगताना शेतकऱ्यांनी जनावरे तसेच शेतीचे साहित्य सुरक्षितस्थळी हलवावे, असे आवाहन आहे..पूरस्थितीला तोंड देण्यासाठी काय उपाययोजना आहे?जिल्ह्यातील पावसाची स्थिती लक्षात घेत जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सतत तालुक्यातील अधिकाऱ्यांशी संपर्कात आहेत. तसेच वेळोवेळी आढावा घेत आहेत. नागरिकांना आवश्यकतेनुसार सर्वतोपरी मदतीच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनीही आवश्यकता असेल तरच बाहेर पडावे. शासन आणि प्रशासन नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तत्पर आहे. कोणत्याही परिस्थितीत घाबरून जाऊ नये. प्रशासनाच्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करावे..बाधितांना मदत देण्यासंदर्भात काय नियोजन आहे?पूरस्थितीत अडकलेले नागरिक व संभाव्य घर पडझडीच्या घटनांमधील नागरिकांना रेस्क्यू करण्यास आमचे प्राधान्य आहे. त्या दृष्टीने यंत्रणांना सूचित केले आहे. पावसाचा वेग बघता नागरिकांनी सुरक्षित ठिकाणी राहावे. जुन्या किंवा धोकादायक इमारतींत वास्तव्यास असलेल्यांनी विशेष काळजी घ्यावी. आपत्कालीन परिस्थितीत मदतीसाठी जवळच्या प्रशासकीय कार्यालयाशी किंवा मदत केंद्राशी संपर्क साधावा..Heavy Rainfall In Jalna: जल रात्र! शहरासह जिल्ह्याभरात थैमान, भोकरदनमध्ये सर्वाधिक १६५ मिमी.पावसामुळे शेतीचे नुकसान झाले असून, पंचनाम्यांबाबत काय भूमिका आहे?पावसाचा शेती पिकांना फटका बसला आहे. पण, जिल्ह्याला रेड अलर्ट बघता नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्रशासनाचे प्राधान्य आहे. सततच्या पावसामुळे पंचनाम्यांमध्ये अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पावसाने विश्रांती घेतल्यानंतर तातडीने पिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्याची कामे हाती घ्यावेत, अशा सूचना तालुक्यांना केलेल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.