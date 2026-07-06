नाशिक

Nashik Red Alert: नाशिकला रेड अलर्ट; अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सप्तशृंगी गड व नांदुरी घाट मार्ग ७ ते ९ जुलैपर्यंत भाविकांसाठी बंद

नाशिक जिल्ह्यातील रेड अलर्ट पार्श्वभूमीवर सप्तशृंगी गड व नांदुरी घाट मार्ग ७ ते ९ जुलैदरम्यान भाविकांसाठी पूर्णपणे बंद; अतिवृष्टी, दरडी कोसळण्याचा धोका टाळण्यासाठी प्रशासनाचा निर्णय
The Saptashrungi–Nanduri Ghat road has been closed for three days as a precaution against landslides and flooding.

The Saptashrungi–Nanduri Ghat road has been closed for three days as a precaution against landslides and flooding.

Sakal

दिगंबर पाटोळे
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वणी (नाशिक) : भारतीय हवामान विभागाने नाशिक जिल्ह्यासाठी जाहीर केलेल्या 'रेड अलर्ट'च्या पार्श्वभूमीवर, खबरदारीचा उपाय म्हणून साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या श्री सप्तशृंगी गड येथील धार्मिक स्थळ आणि सप्तशृंगीगड ते नांदुरी घाट रस्ता ता. ७ जुलै, ८ जुलै आणि ९ जुलै २०२६ या तीन दिवसांसाठी भाविक व नागरिकांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा आदेश प्रशासनाने जारी केला आहे.

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