Nashik Red Alert: नाशिकला रेड अलर्ट; अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सप्तशृंगी गड व नांदुरी घाट मार्ग ७ ते ९ जुलैपर्यंत भाविकांसाठी बंद

वणी (नाशिक) : भारतीय हवामान विभागाने नाशिक जिल्ह्यासाठी जाहीर केलेल्या 'रेड अलर्ट'च्या पार्श्वभूमीवर, खबरदारीचा उपाय म्हणून साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक असलेल्या श्री सप्तशृंगी गड येथील धार्मिक स्थळ आणि सप्तशृंगीगड ते नांदुरी घाट रस्ता ता. ७ जुलै, ८ जुलै आणि ९ जुलै २०२६ या तीन दिवसांसाठी भाविक व नागरिकांसाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा आदेश प्रशासनाने जारी केला आहे..कळवण उपविभागाच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी डॉ. कश्मिरा संखे यांनी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अन्वये मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून हा तात्काळ प्रभावाचा आदेश जारी केला आहे. हवामान खात्याने नाशिक जिल्ह्यात अत्यंत मुसळधार पाऊस (अतिवृष्टी), ढगफुटीसदृश परिस्थिती, विजांचा कडकडाट आणि पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. या काळामध्ये सप्तशृंगी गडावरील सर्व धबधबे, धबधबा परिसर, ट्रेकिंग पॉईंट्स, नदीकाठ आणि इतर पर्यटनस्थळांवर नागरिकांना व पर्यटकांना प्रवेश करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे..घाट रस्ता बंदप्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सप्तशृंगीगड ते नांदुरी हा रस्ता डोंगराळ घाटमार्गाचा असून अत्यंत वळणाचा आणि तीव्र उतार-चढावाचा आहे. अतिवृष्टीमुळे या घाट रस्त्यावर दरडी कोसळणे, झाडे पडणे किंवा रस्ता निसरडा होऊन मोठे अपघात होण्याची दाट शक्यता आहे. जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी आणि भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी हा रस्ता तीन दिवस वाहतुकीसाठी पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.प्रशासनाची तयारी आणि आवाहनघाट रस्त्याच्या सुरुवातीला आणि नांदुरी येथे रस्ता बंद व प्रवेश निषिद्ध असल्याचे स्पष्ट फलक लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. घाटात झाडे किंवा दरडी कोसळल्यास मार्ग तात्काळ मोकळा करण्यासाठी जेसीबी मशीन तैनात ठेवण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. भाविकांनी व पर्यटकांनी या तीन दिवसांत सप्तशृंगी गडावर जाण्याचे टाळावे आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे..उद्या ७ जुलैला सप्तशृंगी देवी मंदिर दर्शनासाठी बंद राहणारनाशिक जिल्ह्यात भारतीय हवामान विभागाने अतिमुसळधार पाऊस आणि काही भागांत ढगफुटीसदृश पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच घाट मार्गावर दरडी कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेता, खबरदारीचा उपाय म्हणून मंगळवार, ता. ७ जुलै २०२६ रोजी श्री सप्तशृंगी माता मंदिर भाविकांच्या दर्शनासाठी पूर्णपणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्री सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. सर्व भाविकांनी उद्या (७ जुलै) श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगड येथे जाणे टाळावे. तसेच कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता जिल्हा प्रशासन व मंदिर प्रशासनाने वेळोवेळी जारी केलेल्या अधिकृत सूचनांचेच पालन करावे, असे आवाहन ट्रस्टचे अध्यक्ष, धर्मादाय सह आयुक्त व तहसीलदार यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.