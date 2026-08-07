Nashik Reel Firing Case : रील बनवण्याचा नाद बेतला अंगाशी! नाशिकमध्ये 19 वर्षीय तरुणीकडून गावठी कट्ट्यातून हवेत गोळीबार, पोलिसांकडून कारवाई

नाशिक रोड : समाजमाध्यमांवर रील तयार करण्याच्या हव्यासापोटी एका १९ वर्षीय तरुणीने बेकायदा गावठी कट्ट्यातून हवेत गोळीबार केल्याचा धक्कादायक प्रकार नाशिक रोड परिसरात उघडकीस आला (Nashik social media reel firing case) आहे. गोळीबाराचा व्हिडिओ स्वतःच्या मोबाईलमध्ये जतन करून ठेवल्याने हा प्रकार पोलिसांच्या निदर्शनास आला. नाशिक रोड पोलिसांनी तरुणीला ताब्यात घेत तिच्यासह कट्टा पुरविणारा संशयित भूषण गोसावी याच्याविरुद्ध शस्त्र अधिनियम व महाराष्ट्र पोलिस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाशिक रोड रेल्वेस्थानक परिसरात अफरोज खान यांना पिस्तुलाचा धाक दाखवून १७ हजार रुपयांची लूट करणे तसेच देवळाली गावातील बांधकाम व्यावसायिक प्रशांत जाधव यांच्या आलिशान कारवर गोळीबार व दगडफेक केल्याप्रकरणी संशयित असलेल्या भूषण गोसावीचा पोलिस शोध घेत होते..तपासादरम्यान गुन्हे शोधपथकाला त्याची मैत्रीण कोमल रामदास गायकवाड (वय १९, रा. संभाजीनगर, एकलहरा ट्रॅक्शन रोड, नाशिक रोड) हिने गावठी कट्ट्यातून हवेत गोळीबार करून त्याचा व्हिडिओ मोबाईलमध्ये जतन केल्याची माहिती मिळाली..Sangli Road Accident : ड्यूटी संपली, भूक लागल्याने नाश्ता शोधायला निघाले अन्...; सांगलीत उड्डाणपुलावर भीषण अपघात, कारच्या धडकेत 24 वर्षीय डॉक्टर तरुणीचा दुर्दैवी अंत.या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी एकलहरा ट्रॅक्शन रोड परिसरात छापा टाकून कोमल गायकवाड हिला ताब्यात घेतले. सुरुवातीला तिने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र महिला पोलिसांच्या उपस्थितीत तिचा मोबाईल तपासला असता गॅलरीतील व्हिडिओमध्ये ती हवेत गोळीबार करत असल्याचे स्पष्ट दिसून आले..चौकशीत कोमलने १४ जुलै २०२६ ला रात्री सुमारे अकराला वैभव हॉटेलमागील वडाच्या झाडाजवळ भूषण गोसावीने जिवंत काडतूस भरलेला गावठी कट्टा दिल्याची कबुली दिली. ‘मौज-मजा’ म्हणून हवेत गोळीबार करण्यास सांगितले आणि त्याच वेळी गोळीबाराचा व्हिडिओ तिच्या मोबाईलवर चित्रित करण्यात आल्याचेही तिने सांगितले. त्यानंतर भूषण कट्टा घेऊन तेथून निघून गेला..Jalgaon Flyover Proposal : जळगाव महामार्गावर होणार 3 नवीन उड्डाणपूल! खासदार स्मिता वाघ यांच्या प्रस्तावाला गडकरींचा सकारात्मक प्रतिसाद, 'त्या' पुलाचीही घेतली गंभीर दखल.या प्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्याचे हवालदार महेंद्र जाधव यांच्या फिर्यादीवरून कोमल गायकवाड व भूषण गोसावी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी २० हजार रुपये किमतीचा मोबाईल आणि संबंधित चित्रफीत असलेला संचिका-साठवण संच (पेनड्राइव्ह) जप्त केला असून, हवालदार विशाल पाटील तपास करीत आहेत..रीलसाठी जीवघेणा स्टंटरीलच्या नादात बेकायदा शस्त्र हाताळणे, हवेत गोळीबार करणे किंवा अशा कृत्यांचे चित्रण करणे हा गंभीर गुन्हा असून, अशा प्रकारांवर पोलिसांनी कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. समाज माध्यमांवरील लोकप्रियतेच्या हव्यासापोटी जीव धोक्यात घालणाऱ्या आणि कायदा हातात घेणाऱ्या प्रवृत्तींविरोधात पोलिसांनी कडक भूमिका घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.