नाशिक

Nashik : दोन ट्रकमध्ये इको चिरडली, गाडीचा चुराडा; चौघांचा मृत्यू, एक जण गंभीर

Nashik Accident ट्रकचा ब्रेक 'फेल' झाल्याने झालेल्या भीषण अपघातात मारुती इको कार दोन ट्रकमध्ये चिरडली जाऊन चार जणांचा मृत्यू झाला. या भीषण अपघातात इकोचा पूर्ण चक्काचूर झाला.
Nashik Accident

Nashik Accident

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पेठ, ता. १४ : नाशिक-पेठ महामार्गावरील सावळघाटात मंगळवारी (ता. १४) सायंकाळी ट्रकचा ब्रेक 'फेल' झाल्याने झालेल्या भीषण अपघातात मारुती इको कार दोन ट्रकमध्ये चिरडली जाऊन चार जणांचा मृत्यू झाला; तर एकजण जखमी झाला. या दुर्घटनेमुळे घाट परिसरात काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती.

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