Nashik : दोन ट्रकमध्ये इको चिरडली, गाडीचा चुराडा; चौघांचा मृत्यू, एक जण गंभीर

पेठ, ता. १४ : नाशिक-पेठ महामार्गावरील सावळघाटात मंगळवारी (ता. १४) सायंकाळी ट्रकचा ब्रेक 'फेल' झाल्याने झालेल्या भीषण अपघातात मारुती इको कार दोन ट्रकमध्ये चिरडली जाऊन चार जणांचा मृत्यू झाला; तर एकजण जखमी झाला. या दुर्घटनेमुळे घाट परिसरात काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती..प्राथमिक माहितीनुसार, मंगळवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास नाशिकहून पेठकडे जाणारी मारुती इको (जीजे १५ सीआर ५६५९) सावळघाटातील उतारावरून जात होती. त्याचवेळी मागून येणाऱ्या ट्रकचे (एमएच ०४ जीएफ ८९०१) ब्रेक अचानक निकामी झाल्याने चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले..Kashedi Ghat Landslide : मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटात दरड कोसळली; वाहतूक विस्कळीत, अनेक जिल्ह्यांना येलो अलर्ट.भरधाव ट्रकने इकोला मागून जोरदार धडक दिली. धडकेचा वेग इतका प्रचंड होता, की इको समोरून जाणाऱ्या दुसऱ्या ट्रकच्या (एनएल ०१ एसी १९२९) मागील भागावर आदळली आणि दोन अवजड वाहनांमध्ये अक्षरशः चिरडली गेली..या भीषण अपघातात इकोचा पूर्ण चक्काचूर झाला. दुर्घटनेत कारमधील तिघांचा जागीच मृत्यू झाला. गंभीर जखमी झालेल्या दोघांना तातडीने नाशिक जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. त्यापैकी एकाचा उपचारांदरम्यान मृत्यू झाल्याने मृतांचा आकडा चारवर पोहोचला. अन्य एकाची प्रकृती चिंताजनक असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. मृत व जखमींची ओळख पटविण्याचे काम उशिरापर्यंत सुरू होते..वाहतूक विस्कळितअपघाताची माहिती मिळताच पेठ व दिंडोरी पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने कारचे पत्रे कापून अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यात आले. मृतदेह विच्छेदनासाठी पेठ ग्रामीण रुग्णालयात पाठविण्यात आले. या अपघातामुळे सावळघाटात दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागून मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. अपघातग्रस्त वाहने क्रेनच्या सहाय्याने हटविल्यावर पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.