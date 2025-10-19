नाशिक

Karmabhoomi Express Accident : हृदयद्रावक ! कर्मभूमी एक्सप्रेसमधून तीन युवक खाली पडले; दोघांचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर जखमी

Nashik Train Accident : गाडी मुंबईहून बिहारकडे (रकसोल) जात असताना हा अपघात झाला.ओळख न पटलेले युवक जेल रोड हनुमान मंदिरजवळ ढिकले नगर परिसरात सापडले. प्राथमिक माहितीनुसार, दिवाळी गर्दीमुळे रेल्वेतून पडल्याने ही दुर्घटना घडली असावी.
Yashwant Kshirsagar
1️⃣ नाशिकरोड रेल्वे स्थानकाजवळ कर्मभूमी एक्सप्रेसमधून तीन युवक खाली पडले.
2️⃣ या अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी आहे.
3️⃣ घटना शनिवारी रात्री सुमारे पाऊणे नऊच्या सुमारास घडली.

नाशिकरोड रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वेतून तीन तरुण खाली पडल्याची दुर्घटना शनिवारी रात्री घडली. यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी आहे, त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. मुंबई लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून रकसोल (बिहार) कडे जाणाऱ्या गाडी नंबर 12546 कर्मभूमी एक्सप्रेसमधून पडल्याने या तरुणांचा दुर्देवी मृत्यू झाला.

