Karmabhoomi Express Accident : हृदयद्रावक ! कर्मभूमी एक्सप्रेसमधून तीन युवक खाली पडले; दोघांचा जागीच मृत्यू, एक गंभीर जखमी

Summary1️⃣ नाशिकरोड रेल्वे स्थानकाजवळ कर्मभूमी एक्सप्रेसमधून तीन युवक खाली पडले.2️⃣ या अपघातात दोन जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी आहे.3️⃣ घटना शनिवारी रात्री सुमारे पाऊणे नऊच्या सुमारास घडली..नाशिकरोड रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वेतून तीन तरुण खाली पडल्याची दुर्घटना शनिवारी रात्री घडली. यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून एक जण गंभीर जखमी आहे, त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. मुंबई लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून रकसोल (बिहार) कडे जाणाऱ्या गाडी नंबर 12546 कर्मभूमी एक्सप्रेसमधून पडल्याने या तरुणांचा दुर्देवी मृत्यू झाला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, कर्मभूमी एक्सप्रेसम शनिवारी रात्री पाऊणे नऊ वाजता नाशिक रोड रेल्वे स्थानकातून न थांबता पुढे गेली. त्यानंतर गाडी सुटल्यानंतर काही वेळात जेल रोड हनुमान मंदिरजवळील ढिकले नगर परिसरात तिघे युवक रेल्वेखाली पडले असल्याची माहिती ओढा रेल्वे स्थानकावरील स्टेशन प्रबंधक आकाश यांनी नाशिक रोड रेल्वे विभागाशी संपर्क साधून दिली. .Bus Accident :भीषण अपघात! चालकाचे नियंत्रण सुटले अन् बस खडकावर आदळली, १५ जणांचा मृत्यू.घटनेची माहिती मिळताच नाशिक रोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र सपकाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक माळी, पोलिस हवालदार भोळे व पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. भुसावळकडे जाणाऱ्या रुळावर 30 ते 35 वयोगटातील दोन युवक मृतावस्थेत आढळले. तर एक युवक गंभीर जखमी अवस्थेत मिळून आला. गंभीर असलेल्या युवकास तातडीने रुग्णवाहिकेतून जिल्हा सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्रवाशांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.दिवाळी सणामुळे उत्तर भारतात जाणाऱ्या रेल्वेमध्ये प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे गाडीतून पडून हा अपघात घडल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. .FAQs प्र.१: ही दुर्घटना कुठे घडली? ➡️ नाशिकरोड रेल्वे स्थानकाजवळ, ढिकले नगर परिसरात ही दुर्घटना झाली.प्र.२: अपघातात किती जणांचा मृत्यू झाला? ➡️ दोन युवकांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.प्र.३: जखमी व्यक्तीची अवस्था काय आहे? ➡️ एक युवक गंभीर जखमी असून त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.प्र.४: अपघाताचे कारण काय असावे? ➡️ दिवाळीच्या गर्दीमुळे रेल्वेतून पडल्याने अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.प्र.५: रेल्वे कोणत्या मार्गावर जात होती? ➡️ ही रेल्वे मुंबई लोकमान्य टिळक टर्मिनसहून रकसोल (बिहार) कडे जात होती.प्र.६: मृत आणि जखमींची ओळख पटली आहे का? ➡️ अद्याप त्यांच्या ओळखीची पुष्टी झालेली नाही.