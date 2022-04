नाशिकरोड रेल्वेस्थानकाने पटकावली ढाल

नाशिकरोड : मध्य रेल्वेतर्फे मुंबई येथे ६७ वा महाव्यवस्थापक वार्षिक रेल्वे सप्ताह पुरस्कार (General Manager Annual Railway Week Award) सोहळा झाला. मुंबई आणि नागपूर विभागाने संयुक्तपणे संपूर्ण कार्यक्षमतेची ढाल जिंकली. भुसावळ विभागातील नाशिक रोड स्थानकाने स्वच्छतेसाठी सर्वोत्तम स्थानकाची ढाल पटकावल्याची माहिती नाशिक रोडचे स्टेशनमास्तर आर. के. कुठार यांनी दिली. (Nashik Road Railway Station has shielded the best station for cleanliness Nashik News)

पुरस्कार स्वीकारतेवेळी तेही उपस्थित होते. नाशिक रोडला पुरस्कार मिळाल्याने अधिकारी, कर्मचारी यांनी जल्लोष केला. या आधीही नाशिकरोड स्थानकाला स्वच्छतेमध्ये देशपातळीवर गौरविण्यात आले होते. मुंबई विभागाने भुसावळ विभागांसह संयुक्तपणे सिग्नल आणि दूरसंचार ढाल, पुणे आणि भुसावळ विभागाने संयुक्तपणे स्टोअर्स ढाल, भुसावळ आणि नागपूर विभागाने संयुक्तपणे वर्क्स एफिशिअन्सी (Works efficiency) ढाल जिंकली. कार्यक्षमतेसाठी मुंबई विभागाला चार ढाल मिळाल्या. मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक अनिलकुमार लाहोटी, अतिरिक्त महाव्यवस्थापक बी. के. दादाभॉय, प्रधान मुख्य मनुष्यबळ अधिकारी डॉ. ए. के. सिन्हा यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. अनिल कुमार लाहोटी यांनी कोरोना संकटातही मध्य रेल्वेने केलेल्या उत्तम कामगिरीची माहिती दिली.

सर्व विभागप्रमुख आणि विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकाचे व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. १३६ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वार्षिक पुरस्कार आणि विभागांना २१ ढाली प्रदान केल्या.

