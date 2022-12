Nashik Sports Update : नाशिकच्या मुलींची सलग दुसऱ्या वर्षी अंतिम फेरीत धडक

नाशिक : आज संध्याकाळी नाशिक विरुद्ध सांगली या दोन संघामध्ये झाला. आपल्या पहिल्या आक्रमणात नाशिकने सांगलीचे सात गडी बाद केले. तर सांगलीने नाशिकचे सहा गडी बाद केले.नाशिक कडून आक्रमण करतांना वृषाली भोये हिने चार गडी बाद केले. तिला सोनाली पवार, निशा वैजल, आनी सुषमा चौधरी यांनी प्रत्येकी एक गडी बाद केला. तर संरक्षण करतांना निशा वैजल दोन मिनिट तीस सेकंद, सोनाली पवार एक मिनिट तीस सेकंद, मनिषा पडेर एक मिनिट पन्नास सेकंद, दिदी ठाकरे एक मिनिट पंचेचाळीस सेकंद, सरीता दिवा एक मिनिट पंधरा संघ यांच्या चांगल्या खेळीने मध्यांतराला सात विरूध्द सहा अशी एक गुणांची आघाडी निर्णायक ठरली. (Nashik Sports Update Nashik girls reached final for second year in row in kho kho tournament Nashik News)

तर दुसऱ्या आक्रमणात वृषाली भोये आणि सरीता दिवा प्रत्येकी दोन गडी, दिदी ठाकरे आणि सुषमा चौधरी प्रत्येकी एक गडी यांनी चांगले आक्रमण केले. तर दुसऱ्या डावात संरक्षण करतांना निशा वैजल एक मिनिट तीस सेकंद, सोनाली पवार दोन मिनिट तीस सेकंद, दिदी ठाकरे एक मिनिट वीस सेकंद, सरीता दिवा एक मिनिट आणी सुषमा चौधरी हिने केलेला नाबाद एक मिनिटाची खेळी ही विजयी ठरली. नशिकने हा सामना १३ विरुद्ध १२ असा एका गुणांनी जिंकून सलग दुसऱ्या वर्षी अंतिम फेरीत दिमाखात प्रवेश केला.

