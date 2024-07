Nashik Crime News : 10 हजारांसाठी दिले कोयत्याने ठार मारण्याची धमकी!

Nashik News : नाशिकरोड येथील नॅशनल लॉजमध्ये कामाला असलेल्या युवकाकडे संशयित सराईत गुन्हेगाराने दहा हजार रुपयांची मागणी केली. पैसे न दिल्यास कोयत्याने ठार मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी सराईत गुन्हेगारासह दोघांविरोधात खंडणीचा गुन्हा नाशिकरोड पोलिसात दाखल करण्यात आला आहे. संशयिताविरोधात यापूर्वीही खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. (Threatened to kill given for 10 thousand)