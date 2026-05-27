कश्यपी धरणात चौघांना जलसमाधी! पतीसह गर्भवती पत्नी अन् शेजाऱ्यांची दोन मुले बुडाली; २ वर्षाच्या बाळामुळे घटना समजली

Kashyapi Dam Accident: नाशिकमध्ये कश्यपी धरणात बुडून पती,पत्नीसह दोन मुलांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. मंगळवारी सायंकाळी घटलेल्या या घटनेनं खळबळ उडालीय. सुट्टीनिमित्त मखमलाबाद येथील सुनिल ठोंबरे हे कुटुंबियांसोबत कश्यपी धरणावर फिरायला गेले होते. तेव्हा त्यांच्यासोबत शेजाऱ्यांची दोन मुलेही आली होती. या दुर्घटनेत या दोन मुलांसह सुनिल ठोंबरे आणि त्यांच्या गर्भवती पत्नीचा मृत्यू झाला आहे. Family Outing Turns Fatal Four Die After Drowning in Kashyapi Dam in Nashik.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मखमलाबाद इथले सचिन कैलास ठोंबरे हे पत्नी, त्यांची २ वर्षांची मुलगी आणि शेजारी राहणारे केतन पवार आणि कौशल्य पवार यांच्यासोबत धरणावर आले होते. मंगळवारी पाचच्या सुमारास ते धरणात अंघोळीला उतरले. तेव्हा पाण्याचा अंदाज न आल्यानं एक जण बुडायला लागला. त्यावेळी वाचवण्याच्या प्रयत्नात चौघेही धरणात बुडू लागले..चौघेही पाण्यात बुडाले असताना काठावर असलेली दोन वर्षांची चिमुकली पाण्याच्या दिशेनं निघाली होती. एका महिलेनं वेळीच धावत जाऊन बाळाला उचललं. आजूबाजूला कोणीच नसल्यानं आणि धरणाच्या पाण्याकडं बोट दाखवून बाळ मम्मी पप्पा म्हणून रडत असल्यानं त्यावरून कुणीतरी बुडालं असावं असा संशय आला. यानंतर स्थानिकांनी धरणाच्या खोल पाण्यात शोध घेतला..मृत महिलेच्या मोबाईल कॉलवरून मृतांची ओळख पटवण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच चौघांनाही पाण्याबाहेर काढलं. पण त्यांचा आधीच मृत्यू झाला होता. धरणाच्या काठावर चपलांचे जोड आणि कुटुंबाचे साहित्य पडले होते. या प्रकरणाची माहिती पोलिसांना देण्यात आली. त्यानंतर कुटुंबियांशी संपर्क साधण्यात आला.