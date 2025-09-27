Nashik News : 'एसटी आरक्षणात घुसखोरी रोखा'; नाशिक आदिवासी महापंचायतीत 'संविधानिक पदाचा त्याग' करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव!

नाशिक: राज्यातील सरकार जाती-जातींमध्ये भांडण लावण्याचे काम करीत असले, तरी आपल्याला समाजाच्या रक्षणासाठी अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) आरक्षणात बंजारा व धनगर समाजाची होत असलेली घुसखोरी रोखावी लागेल. त्यासाठी संविधानिक पदाचा त्याग करण्याची भूमिका स्वीकारण्यात आदिवासी महापंचायतीने शुक्रवारी (ता. २६) नाशिकमध्ये महत्त्वपूर्ण ठराव पारित केले. आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेली बाह्यस्रोत भरती प्रक्रिया तत्काळ रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करून राज्यपालांसह राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येणार आहे..सकल आदिवासी समाजातर्फे शुक्रवारी गोल्फ क्लब मैदानाजवळील ईदगाह मैदानावर आदिवासी महापंचायत झाली. राज्यातील ही पहिलीच महापंचायत ठरल्याचा दावा आयोजकांनी केला. अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हा प्रभारी तथा माजी आमदार सुनील भुसारा, महापंचायतीचे अध्यक्ष गुलाब ठाकरे, नाशिक बाजार समितीचे उपसभापती विनायक माळेकर, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सरचिटणीस दिनकर पाटील, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा जयश्री पवार, लकी जाधव, राम चौरे यांच्यासह आदिवासी ग्रामपंचायतींचे सरपंच व ग्रामस्थ उपस्थित होते..डॉ. प्रतिभा चौरे यांनी ठरावांचे वाचन केले. प्राचार्य अशोक बागूल यांनी प्रास्ताविक केले. राज्यातील १३ जिल्ह्यांतील आदिवासी ग्रामपंचायतींचे सरपंच उपस्थित होते, त्यांनी सुमारे ५०० ठराव या वेळी मांडले..मंत्री झिरवाळ म्हणाले, की आदिवासी विकास विभागासमोर गेल्या ८५ दिवसांपासून सुरू असलेल्या बिऱ्हाड आंदोलकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व आमदार आपल्याबरोबर आहेत. उपोषण हा अंतिम मार्ग नसून, आपण प्रश्न सोडविण्यासाठी मुंबईत एकत्र जाऊ आणि भरतीचा विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. दहा वर्षांवरील व्यक्तींना कायम करण्यात येईल व त्यापेक्षा कमी सेवा झालेल्या व्यक्तींना सेवाज्येष्ठतेनुसार गुणांकन देण्याचा विचार करून बिऱ्हाड आंदोलकांचा प्रश्न सोडविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले..सबसे बडी ग्रामसभामाजी आमदार भुसारा यांनी आदिवासी समाजबांधवांना ‘गनिमी काव्या’ने प्रश्न सोडविण्याचे आवाहन केले. आंदोलनाला समयसूचकता व नियोजनाची जोड देण्याचे आवाहन करीत सर्व समाज सोबत असल्याचे सांगितले .‘आमच्या गावात, आमचे सरकार’, ‘विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बडी ग्रामसभा’ अशा घोषणा उपस्थित ग्रामस्थांनी दिल्या. आयोजक ललित चौधरी, तुळशीराम खोटरे यांच्यासह समाजबांधव, बिऱ्हाड आंदोलक उपस्थित होते. आंदोलनात सहभागी झालेला व नुकतेच निधन झालेल्या गौरव अहिरे याला श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली..आदिवासी सचिव, आयुक्त हटवाआदिवासी विकासमंत्री म्हणतात, की या रोजंदारी शिक्षकांमुळे गुणवत्ता घसरली, मात्र यातील शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण आहेत. काही तर पीएच.डी.धारक आहेत. त्यांच्यावर तुम्ही शंका घेता, म्हणजे तुमचीच पात्रता तपासावी लागेल. यांची पात्रताही बनावट असल्याचा आरोप राम चौरे यांनी केला. महापंचायतीच्या निमित्ताने राज्याचे सचिव व आदिवासी आयुक्त हटाव हीच आमची पहिली मागणी असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले..अख्खे गुन्हेगार भाजपमध्येमनसेचे सरचिटणीस दिनकर पाटील यांनी आपल्या खास शैलीत भाषण केले. भाजपच्या कार्यशैलीवर जोरदार टीका करीत त्यांनी या पक्षातील गुन्हेगार नेत्यांचा पाढाच वाचला. याशिवाय मुख्यमंत्री फडणवीस व त्यांच्या पक्षातील नेते हे राज्यातील जाती-जातींमध्ये भांडण लावण्याचे काम करीत असल्याचा आरोप केला. .मी अकरा वर्षे या पक्षात काम केले. त्यामुळे हा पक्ष बोगस आहे, याची जाणीव मला असल्याचे सांगत त्यांनी पक्षातील नेत्यांचे एकसे बढकर एक किस्से लोकांना सांगितले. मला लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवारीचे आश्वासन दिले. तीन वर्षे मी पायाला भिंगरी लावून फिरत राहिलो. पण, पक्षाने उमेदवारी काही दिली नाही. आपला वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च झाल्याची व्यथा त्यांनी मांडली..Chhagan bhujbal यांनी डावललं, Laxman Hake OBC Andolan मधून माघार घेणार? | OBC Elgar Melava | Sakal News.चिखल तुडवत समाज एलवटलाआदिवासी महापंचायत सुरू होण्यापूर्वीच शहरात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. तासभर चाललेल्या पावसाने महापंचायतीचे आयोजन केलेल्या गोल्फ क्लब येथील ईदगाह मैदानावर प्रचंड चिखल झाला. या चिखलाची वाट तुडवत जिल्ह्यातील आदिवासी समाज या महापंचायतसाठी एकवटला आणि दोनला महापंचायतीला सुरुवात झाली. महाराष्ट्रामधील ही पहिली महापंचायत असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. नाशिक विभागातील आदिवासी समाजाने या ठिकाणी हजेरी लावत समाजाचे प्रश्न जाणून घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.