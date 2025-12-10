नाशिक

Nashik News : नाशिकमधील संतापजनक प्रकार, आईनं पोटच्या पाच मुलांना विकलं, कारण ऐकून धक्का बसेल...

Mother Allegedly Sold Five Children : त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील टाके देवगावातील बरड्याची वाडीत हा प्रकार समोर आला आहे. येथे एका महिलेने आपल्या १४ पैकी ५ मुलांना विकल्याचा संशय आहे. एका आशासेविकेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी हे कृत्य का केले? यामागचे कारण समोर आलं आहे.
नाशिकमध्ये संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. येथील त्र्यंबकेश्वरमध्ये आईनेच पोटच्या पाच मुलांना विकल्याची माहिती आहे. या घटनेनंच चांगलीच खळबळ उडाली असून पोलिसांनी संबंधित महिलेला आणि तिच्या पतीला ताब्यात घेतलं आहे. तिची चौकशी सुरु असल्याचं पोलिसांनी संगितलं आहे. एका आशासेविकेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी हे कृत्य का केले? यामागचे कारण समोर आलं आहे.

