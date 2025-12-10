Nashik News : नाशिकमधील संतापजनक प्रकार, आईनं पोटच्या पाच मुलांना विकलं, कारण ऐकून धक्का बसेल...

नाशिकमध्ये संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. येथील त्र्यंबकेश्वरमध्ये आईनेच पोटच्या पाच मुलांना विकल्याची माहिती आहे. या घटनेनंच चांगलीच खळबळ उडाली असून पोलिसांनी संबंधित महिलेला आणि तिच्या पतीला ताब्यात घेतलं आहे. तिची चौकशी सुरु असल्याचं पोलिसांनी संगितलं आहे. एका आशासेविकेमुळे हा प्रकार उघडकीस आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी हे कृत्य का केले? यामागचे कारण समोर आलं आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील टाके देवगावातील बरड्याची वाडीत हा प्रकार समोर आला आहे. येथे एका महिलेने आपल्या १४ पैकी ५ मुलांना विकल्याचा संशय आहे. बच्चूबाई हंडोगे असं या महिलेचं नाव आहे. गरीबीला कंटाळून पैशांसाठी तिने मुलांना विकल्याचं सांगण्यात येत आहे. या महिलेची १४ वी प्रसूती झाल्यानंतर २ महिन्यांना प्रकार उघडकीस आला आहे..Nashik Birhad Andolan : १५० दिवसांच्या संघर्षानंतर अखेर 'बिऱ्हाड' हटले! नाशिकमध्ये त्र्यंबकेश्वर नाका ते गडकरी चौक मार्गावरील वाहतूक मोकळी; पोलिसांचा सुटकेचा निःश्वास.महत्त्वाचे म्हणजे आशासेविकेमुळे ही घटना उघडकीस आली आहे. आशा सेविका घरी बाळाच्या तपासणीसाठी गेली असता २ महिन्यांचं बाळ त्यांच्याकडे नसल्याची आशासेविकेला लक्षात आलं. यावेळी तिने महिलेला आणि तिच्या पतीना विचारणा केली. मात्र, त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरं दिली. त्यामुळे महिलेने बाळाला विकल्याचा संशय व्यक्त केला जातो आहे. तर हलाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे पैशांसाठी महिलेनं ४ ते ५ मुलांना विकल्याचा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दावा केला..Nashik Pune Railway : नाशिक-पुणे रेल्वे संगमनेरवरूनच जाणार! रेडिओ दुर्बिणीचे कारण अयोग्य; पर्यायी मार्गासाठी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांचा लढा.या घटनेची प्रशासनाकडून गंभीर दखल घेत चौकशीला सुरूवात करण्यात आली आहे. चौकशीसाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. मुलांच्या विक्रीचा संशय असलेल्या महिला आणि तिच्या नवऱ्याला पोलिसांनी रात्री उशिरा ताब्यात घेतलं. नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी रात्री उशिरा महिलेच्या घरी जाऊन त्यांची चौकशी केली. मात्र मी मुलांची विक्री केली नाही तर नातेवाईकांना दत्तक दिल्याचा खुलासा या महिलेने केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.