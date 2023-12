Nashik Zika Virus Update: झिका रुग्ण आढळलेल्या भागात मच्छरदाणी वापरा! वैद्यकीय विभागाचा नागरिकांना सल्ला

नाशिक : वडाळा रोड परिसरातील भारतनगर झोपडपट्टीत चोविसवर्षीय युवकाच्या लघवी तपासणीत झिकाचे विषाणू आढळून आल्यानंतर या भागातील गर्भवती महिलांचा शोध घेतला जात आहे.

आतापर्यंत १९ गर्भवती महिला आढळल्या असून, त्या महिलांचे रक्तजल (सिरम) नमुने तपासणीसाठी पुणे येथील राष्ट्रीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहे.

दरम्यान, झिकाचा रुग्ण ज्या भागात आढळला आहे त्या भागातील तीन किलोमीटर परिघातील गर्भवती महिलांना मच्छरदाणी वापरण्याचा सल्ला दिला आहे.