Leopard Capture : दहशत पसरवणारा बिबट्या अखेर जेरबंद; वनविभाग व श्वानाच्या मदतीने ७ तासांच्या शोधमोहिमेला यश

नाशिक: वडनेर दुमाला व पिंपळगाव खांब येथे दहशत निर्माण करणारा बिबट्या अखेर श्वानाच्या मदतीने वनविभाग व रेस्क्यू टीमच्या संयुक्त अथक प्रयत्नातून शुक्रवारी (ता.२२) जेरबंद करण्यात आला. सलग सात तास शोधमोहीम राबविल्यामुळे प्रयत्नांना यश आले. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा मोठा ताफा शुक्रवारी (ता. २२) सकाळपासूनच वडनेर दुमाला परिसरात दाखल झाला होता. सकाळी नऊपासून शोधमोहीम सुरू झाली अन् दुपारी साडेचारच्या दरम्यान मोहन जाधव यांच्या शेतात बिबट्याला जेरबंद करण्यात आले..आयुष किरण भगत या चारवर्षीय चिमुकल्याचा ८ ऑगस्टला रात्री बिबट्याच्या हल्ल्यामध्ये मृत्यू झाला होता. त्यानंतर संपूर्ण परिसरामध्ये संतापाचे वातावरण होते. बिबट्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी वन विभागानेही मोठी तयारी केली; मात्र बिबट्या काही सापडत नव्हता. संतप्त नागरिकांनी २० ऑगस्टला वन विभागाच्या मुख्य कार्यालयावर मोर्चाही काढला होता. शुक्रवारी श्वानाद्वारे बिबट्याचा शोध सुरू करण्यात आला; दुपारी साडेचारच्या दरम्यान एका उसाच्या शेतात बिबट्या असल्याचे संकेत श्वानाने दिले..४० कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने उसाच्या शेताच्या तिन्ही बाजू जाळी लावून बंदिस्त केल्या व उरलेल्या एका बाजूने जाळीमध्ये बिबट्याला अडकविले. त्यानंतर त्यास बेशुद्ध केले. पुढील तपासणीसाठी वन्यजीव उपचार केंद्र म्हसरूळ येथे पाठविले. सदर मोहीम मुख्य वनसंरक्षक जी. मल्लिकार्जुन, उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर, सहायक वनसंरक्षक प्रशांत खैरनार यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक वन परिक्षेत्रातील वन्यप्राणी बचाव पथक, रेस्क्यू नाशिक विभाग व संगमनेर रेस्क्यू टीमकडून संयुक्तपणे करण्यात आली. .वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुमीत निर्मळ यांनी पथकाचे नेतृत्व केले. संगमनेर रेस्क्यू टीम वन्यजीव रक्षक वैभव भोगले, नाशिक वनपरिक्षेत्र वन्यप्राणी बचाव पथकातील वनपाल, वनरक्षक, वाहनचालक, वनमजूर, वन्यजीव पशुवैद्यक डॉ. हेमराज सुखवाल, अभिजित महाले व टीमने मोहीम यशस्वी पार पाडली. यामध्ये लोकप्रतिनिधी व ग्रामस्थ यांचीही सहकार्य वनविभागाला लाभले..श्वानाचे कौतुकप्रतिकूल परिस्थितीमध्ये पुन्हा एकदा मानवापेक्षा कुत्रा प्राणी हा अधिक उपयोगी पडतो. असे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. बिबट्या १६ दिवसापासून सापडत नव्हता; मात्र श्वानाने बिबट्या ज्या शेतात होता, तिथपर्यंत माग काढला. त्यामुळे बिबट्या सापडला. सर्वांनी या मुक्या प्राण्याची भरभरून कौतुक केले..बिबट्या अथक प्रयत्नानंतर बिबट्या सापडल्याबद्दल समाधान आहे. वन विभागाबरोबरच ग्रामस्थ व संगमनेरची टीम यांचेही सहकार्य लाभले. यापुढेही परिसरात कोठे बिबट्या दिसल्यास त्वरित आमच्याशी संपर्क साधावा.- प्रशांत खैरनार, सहायक वनसंरक्षक.Agriculture Loss: वर्षभर कसं भागायचं? खरीप पीक पाण्यात; चांगल्या उत्पन्नाच्या आशेवरही फेरले पाणी.आमचा चिमुकला आयुष गेल्यानंतर सोळाव्या दिवशी बिबट्या जेरबंद करण्यात आला. मात्र या भागातील उर्वरित बिबट्यांचाही वन विभागाने त्वरित बंदोबस्त करावा. जेणेकरून पुन्हा जीवितहानी होणार नाही.- किरण भगत, मृत आयुषचे वडील.बिबट्याला पकडले ही समाधानाची बाब आहे; मात्र या भागात अजूनही एकापेक्षा अधिक बिबट्या आहेत. जोपर्यंत सर्व बिबटे पकडले जात नाही; तोपर्यंत एकही पिंजरा काढू नये.- केशव पोरजे, माजी नगरसेवक.