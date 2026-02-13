नाशिक

Leopard Attack on Farmer : पतीसाठी सावित्री होऊन धावली पत्नी! बिबट्याने शेतकऱ्यावर झडप घातली, पण ती जीवाची पर्वा न करता थेट बिबट्याशी भिडली!

Leopard Attack on Farmer Near Nashik : नाशिक जिल्ह्यातील वणी-ओझर परिसरात गव्हाला पाणी देत असताना शेतकऱ्यावर बिबट्याने हल्ला केला. दरम्यान, पत्नीच्या धाडसामुळे मोठा अनर्थ टळला.
Leopard Attack on Farmer Near Nashik

Leopard Attack on Farmer Near Nashik

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

वणी/ओझर : जऊळके दिंडोरी शिवारात मुंबई-आग्रा महामार्गालगत असलेल्या शेतात गव्हाला पाणी देणाऱ्या शेतकऱ्यावर (Leopard Attack on Farmer) बिबट्याने अचानक हल्ला चढविला. तानाजी खंडेराव जोंधळे (वय ४४) असे जखमी झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव असून, त्यांच्या पत्नी छाया यांनी आरडाओरड केल्याने बिथरलेल्या बिबट्याने (Leopard attack Nashik) लगतच्या शेतात धूम ठोकली आणि तानाजी यांचे प्राण वाचले. सावित्रीच्या रूपाने पत्नी धावून आल्याने मोठा अनर्थ टळला. पत्नींच्या धाडसाचे परिसरात कौतुक होत आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Leopard
Forest department
wife and husband

Related Stories

No stories found.