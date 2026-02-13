Leopard Attack on Farmer : पतीसाठी सावित्री होऊन धावली पत्नी! बिबट्याने शेतकऱ्यावर झडप घातली, पण ती जीवाची पर्वा न करता थेट बिबट्याशी भिडली!

वणी/ओझर : जऊळके दिंडोरी शिवारात मुंबई-आग्रा महामार्गालगत असलेल्या शेतात गव्हाला पाणी देणाऱ्या शेतकऱ्यावर (Leopard Attack on Farmer) बिबट्याने अचानक हल्ला चढविला. तानाजी खंडेराव जोंधळे (वय ४४) असे जखमी झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव असून, त्यांच्या पत्नी छाया यांनी आरडाओरड केल्याने बिथरलेल्या बिबट्याने (Leopard attack Nashik) लगतच्या शेतात धूम ठोकली आणि तानाजी यांचे प्राण वाचले. सावित्रीच्या रूपाने पत्नी धावून आल्याने मोठा अनर्थ टळला. पत्नींच्या धाडसाचे परिसरात कौतुक होत आहे..या घटनेमुळे दहावा मैल परिसरात शेतकरी वर्गात प्रचंड भीती पसरली आहे. दरम्यान वनविभागाने घटनेचे गांभीर्य ओळखून परिसरात बिबट्यास जेरबंद करण्यासाठी दोन पिंजरे लावले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार तानाजी जोंधळे व पत्नी छाया हे दोघे सकाळी दहाच्या दरम्यान शेतात गव्हाच्या पिकाला पाणी देत होते. तानाजी काहीवेळ बांधावर बसले असताना अचानक समोरून आलेल्या बिबट्याने त्यांच्यावर झडप घातली..Emotional HSC Exam Story : आईचा मृतदेह घरात असताना मुलीने दिला बारावीचा पेपर; मन सुन्न करणाऱ्या घटनेने गावकरी हेलावले.तानाजी जोंधळे यांनी बिबट्याचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र बिबट्याने त्यांच्या पाठीचा चावा घेण्याचा प्रयत्न केला. बिबट्याने पतीवर हल्ला केल्याचे पाहताच पत्नी छाया यांनी जोरजोराने आरडाओरड करायला सुरवात केली. जिवाच्या आकांताने त्यांचा आरडाओरड पाहून बिबट्या घाबरला आणि त्याने जखमी जोंधळे यांना तेथेच सोडत जवळच असलेल्या शेताकडे पळ काढला. पत्नीने इतरांच्या मदतीने तानाजी जोंधळे यांना तातडीने जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..दरम्यान दिंडोरी वनपरीक्षेत्र अधिकारी सुशांत पाटील, सहाय्यक वनसरंक्षक सोनवणे, वनपाल भटू बागूल आदींनी जिल्हा रुग्णालयात जखमी तानाजी जोधंळे यांची भेट घेतली. वनरक्षक योगेश दळवी यांनी परिसराची पाहणी करुन वनकर्मचारी विशाल गांगोडे, सचिन गांगोडे, युवराज जाधव यांच्यासह स्थानिकांच्या मदतीने संभाव्य हालचालीच्या दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी पिंजरे लावले. परिसरातील शेतकऱ्यांना सतर्कता बाळगून बिबट्यापासून बचावासाठी उपाययोजनाबाबत प्रबोधनात्मक मार्गदर्शन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.