Nashik News : सात दिवसांत बिबट्या जेरबंद न केल्यास आमच्या पद्धतीने बंदोबस्त: ग्रामस्थांची चेतावणी

नाशिक: वडनेर दुमाला येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या तीनवर्षीय आयुष भगत या बालकाच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, तसेच पंचक्रोशीतील बिबट्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त व्हावा, यासाठी बुधवारी (ता. २०) ग्रामस्थांनी भरपावसात वन विभागाच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. 'नरभक्षक बिबट्याला ठार केल्याशिवाय व मागील हल्ल्यांसाठी जबाबदार बिबट्यांना पकडल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही', अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी या वेळी घेतली. .अधिकाऱ्यांनी 'सात दिवसांत नरभक्षक बिबट्या जेरबंद करू' असे आश्वासन दिले. मात्र, ग्रामस्थांनी आठव्या दिवशी आम्ही आमच्या पद्धतीने बंदोबस्त करू, त्याची संपूर्ण जबाबदारी वन विभागाची असेल, असा.इशारा दिला.गेल्या ८ ऑगस्टला वडनेर दुमाला येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात लहानगा आयुष भगत (वय ३) मृत्युमुखी पडला. त्यानंतर वन विभागाने परिसरात पिंजरे लावले; पण १३ दिवस उलटूनही बिबट्या जेरबंद झाला नाही. या निष्क्रिय कारभाराविरोधात वडनेर दुमाला, पिंपळगाव खांब, विहितगाव, दाढेगाव, पाथर्डी आदी गावांतील शेकडो ग्रामस्थ संभाजी चौकातील वन विभाग कार्यालयात एकत्र जमले. आयुषची आई रेखा भगत, वडील किरण भगत, बहीण श्रेया, मावशी व आजीही मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. त्यांच्यासह हताश ग्रामस्थांचा आक्रोश अधिकाऱ्यांना या वेळी ऐकावा लागला..वन विभागाचे आश्वासनमुख्य वनसंरक्षक जी. मल्लिकार्जुन यांनी निवेदन स्वीकारताना सांगितले, की बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. पुढील सात दिवसांत त्याला पकडण्यात येईल. जुन्नर व मुंबई येथील रेस्क्यू पथके मदतीला येणार आहेत. प्रथम बेशुद्ध करून त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. मात्र, आवश्यक परवानगी मिळाल्यास ठार करण्याचाही पर्याय खुला आहे. तसेच, नाशिक व अहिल्यानगर विभागात बिबट्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर स्थापन करण्याचा प्रस्ताव कार्यान्वित असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..मोर्चाची ताकदईदगाह मैदानावरून निघालेल्या या मोर्चात महिलांचा व तरुणांचा सहभाग लक्षणीय होता. माजी आमदार वसंत गिते, शिवसेना (ठाकरे)चे उपनेते दत्ता गायकवाड, 'मनसे'चे दिनकर पाटील, माजी नगरसेवक जगदीश पवार, केशव पोरजे, योगेश गाडेकर, मसूद जिलानी यांच्यासह पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चामुळे ईदगाह मैदान ते सिटी सेंटर मॉल चौकापर्यंत वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती..मी राखी कोणाला बांधू?मुख्य वनसंरक्षकांच्या दालनात आयुषची बहीण श्रेया (वय ८) भावनांना वाट मोकळी करत म्हणाली, ''मला न्याय द्या. मी राखी कोणाच्या हातावर बांधू?'' या प्रश्नाने सर्वांचे डोळे पाणावले. उपस्थित अधिकाऱ्यांनाही क्षणभर काही सुचेना. श्रेयानेही 'बिबट्याचा बंदोबस्त न केल्यास आम्ही आमच्या पद्धतीने पुढे जाऊ' असा इशारा दिला..फलकांनी मांडला आक्रोशमोर्चात सहभागी बालक, महिला व तरुणांनी हातात फलक घेतले होते. त्यावर लिहिलेली घोषवाक्ये सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती. वन विभागाचे दुर्लक्ष, मुलाचा बळी एक आयुष आम्ही गमावला, दुसरा आयुष गमवायचा नाही बळी गेले लेकरू, जबाबदार कोण? अजून किती बळी घेतल्यानंतर उपाय होतील?.आयुषचा बिबट्याने जीव घेतला, अजून किती बळी हवेत? बिबट्यामुळे शेती करणे अशक्य झाले आहे. आम्हाला न्याय द्या, अन्यथा वनमंत्र्यांनाच पिंजऱ्यात कोंडू.- रेखा भगत, आयुषची आई.Gadchiroli Flood: पूरग्रस्त गडचिरोलीत हाहाकार; मुख्याध्यापकाचा पुराच्या पाण्यात मृत्यू.सात दिवसांत आम्हाला न्याय न मिळाल्यास आम्ही वनमंत्र्यांच्या बंगल्यात घुसू. त्यानंतर बिबट्याचा बंदोबस्त आमच्या पद्धतीने करू.- केशव पोरजे, माजी नगरसेवक.बिबट्या आमच्या लेकरांना खात आहे. त्याला ठार करावे. प्रशासनाला जमणार नसेल, तर आम्हाला परवानगी द्या.- अनिल धुर्जड, नागरिक.