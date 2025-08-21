नाशिक

Nashik News : सात दिवसांत बिबट्या जेरबंद न केल्यास आमच्या पद्धतीने बंदोबस्त: ग्रामस्थांची चेतावणी

Justice Demanded for Three-Year-Old Ayush Bhagat : वडनेर दुमाल्यातील ग्रामस्थ मोर्चा, आयुष भगत हल्ल्याविरोधात न्याय आणि नरभक्षक बिबट्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी करत आहेत.
आल्हाद जोशी
Updated on

नाशिक: वडनेर दुमाला येथे बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या तीनवर्षीय आयुष भगत या बालकाच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, तसेच पंचक्रोशीतील बिबट्यांचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त व्हावा, यासाठी बुधवारी (ता. २०) ग्रामस्थांनी भरपावसात वन विभागाच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. ‘नरभक्षक बिबट्याला ठार केल्याशिवाय व मागील हल्ल्यांसाठी जबाबदार बिबट्यांना पकडल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही’, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी या वेळी घेतली.

