Nashik News: रुग्णालयातूनच रणनिती आखली, आजारी असूनही राजकारणावर पकड केली; उमेदवाराला जिंकवून भुजबळांनी ताकद दाखवली!

Maharashtra Election Municipal Council Result: छगन भुजबळ आजारी होते. पण नेतृत्व भक्कम केले आहे. राजेंद्र लोणारे नगराध्यक्षपदी विराजमान झाले. त्यांनी पुन्हा ताकद दाखवली आहे.
महाराष्ट्रातून नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकांचे निकाल येत आहेत. नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीचे मतदान २ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर रोजी पूर्ण झाले. यावर्षी महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमधील २४६ नगर परिषद जागांसाठी निवडणुका झाल्या. निवडणुकीचे निकाल आज जाहीर होत आहेत. आतापर्यंतच्या निकालांवरून भाजप पुढे असल्याचे दिसून येत आहे.

