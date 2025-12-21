Nashik News: रुग्णालयातूनच रणनिती आखली, आजारी असूनही राजकारणावर पकड केली; उमेदवाराला जिंकवून भुजबळांनी ताकद दाखवली!

महाराष्ट्रातून नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकांचे निकाल येत आहेत. नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीचे मतदान २ डिसेंबर आणि २० डिसेंबर रोजी पूर्ण झाले. यावर्षी महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमधील २४६ नगर परिषद जागांसाठी निवडणुका झाल्या. निवडणुकीचे निकाल आज जाहीर होत आहेत. आतापर्यंतच्या निकालांवरून भाजप पुढे असल्याचे दिसून येत आहे..नाशिक जिल्ह्याबद्दल बोलायचे झाले तर, येवला येथे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपला गड राखला आहे. येवला हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांचा गड मानला जातो. त्यामुळे येवला नगरपरिषदेत छगन भुजबळ यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. येवले येथे मंत्री छगन भुजबळ यांनी अजित पवार गटाला विजय मिळवून दिला. राष्ट्रवादी-भाजप युतीचे उमेदवार राजेंद्र लोणारे १,१०० मतांनी विजयी झाले. .Municipal Council Election: सत्तेचा खेळ महायुतीने जिंकला! मविआला नगरपरिषदांमध्ये जबर धक्का बसला; आघाडीचा डाव नेमका कसा फसला?.शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार रूपेश दराडे यांचा पराभव झाला. परिणामी, भाजप-राष्ट्रवादी आघाडीने येवले येथे महायुतीसाठी विजय मिळवला. मंत्री छगन भुजबळ गेल्या काही दिवसांपासून आजारी आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. रुग्णालयात दाखल असूनही, भुजबळ यांनी तिथून निवडणूक प्रचार आणि राजकीय धोरणांची संपूर्ण जबाबदारी घेतली..त्यांच्या आजारपणामुळे छगन भुजबळ थेट निवडणूक प्रचारात सहभागी होऊ शकले नाहीत. त्यांनी रुग्णालयातून मार्गदर्शन करून आपली मुत्सद्दीपणा दाखवून दिला. मंत्री भुजबळ यांच्या आजारपणामुळे समीर भुजबळ यांनी निवडणूक प्रचाराची जबाबदारी कुशलतेने घेतली. संपूर्ण भुजबळ कुटुंबाने उत्साहाने प्रचार केला. त्यानंतर, छगन भुजबळ यांनी रुग्णालयातून प्रचार केला आणि विजयश्री मतदारसंघ जिंकला..येवलेमध्ये राजकीय हालचाली तीव्र होत्या. महायुती युतीमध्ये मैत्रीपूर्ण लढत झाली. भुजबळ कुटुंबाने विजयासाठी आपली सर्व शक्ती आणि प्रतिष्ठा पणाला लावली. छगन भुजबळ यांनी रुग्णालयातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फोन केला. भाजपच्या पाठिंब्यामुळे भुजबळांना आणखी बळकटी मिळाली. शिंदे शिवसेना गटाचे उमेदवार नरेंद्र दराडे आणि किशोर दराडे यांनी भुजबळांना पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचाही पाठिंबा मिळाला. तरीही येवलेमध्ये भुजबळांनी आपली ताकद दाखवली..Nagar Parishad Election Result : 'साम टीव्ही'चा एग्झिटपोल तंतोतंत खरा! नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत भाजपा सर्वात मोठा पक्ष; महाविकास आघाडीला किती जागा?.नाशिक जिल्ह्यातील एकूण ११ नगरपरिषद जागांचे निकाल जाहीर झाले आहेत. येथेही महायुती विजयी झाली आहे. सर्व ११ जागांचे निकाल पुढीलप्रमाणे-महायुतीभाजपा: ३एनसीपी (अजीत पवार गट): ३शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) : ५महाविकास आघाडीशिवसेना (ठाकरे गट) - ०राष्ट्रवादी शरद पवार गट - ०काँग्रेस - ०.१. भगूर - अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रेरणा बलकवडे यांनी विजय मिळवला.२. पिंपळगाव बसवंत - भाजपचे डॉ. मनोज बर्डे यांनी विजय मिळवला.३. सिन्नर - अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विठ्ठलराजे उगले यांनी विजय मिळवला.४. ओझर - भाजपच्या अनिता घेगडमल यांनी विजय मिळवला.५. त्र्यंबकेश्वर - शिवसेनेच्या उमेदवार त्रिवेणी तुंगार शिंदे यांनी विजय मिळवला.६. इगतपुरी - शिंदेंच्या शिवसेनेच्या शालिनी खताळे यांनी विजय मिळवला.७. येवला - राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे राजेंद्र लोणारे विजयी झाले.८. मनमाड - शिंदेंच्या शिवसेनेचे बबलू पाटील यांनी विजय मिळवला.९. नांदगाव - शिंदे सेनेचे सागर हिरे यांनी विजय मिळवला.१०. सतना - शिंदेंच्या शिवसेनेच्या हर्षदा पाटील यांनी विजय मिळवला.११. चांदवड - भाजपचे वैभव बागुल विजयी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.