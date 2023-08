Nashik NCP Job Fair : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जिल्ह्यातील बेरोजगारांसाठी सोमवारी नोकरी महोत्सव; येथे करा नावनोंदणी

By

Nashik NCP Job Fair : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वाढदिवसानिमित्त सोमवारी (ता. ७) नाशिकमधील राष्ट्रवादी भवनात जिल्ह्यातील बेरोजगारांसाठी नोकरी महोत्सव होणार आहे. (NCP job festival for unemployed in district on 7 august nashik news)

इच्छुक उमेदवारांनी महोत्सवात सहभाग नोंदवावा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, कार्याध्यक्ष विष्णुपंत म्हैसधुणे, गोरख बोडके, महिला जिल्हाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे व शहराध्यक्षा योगिता आहेर यांनी सांगितले.

अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्या हस्ते सोमवारी सकाळी नऊला महोत्सवाचे उद्‍घाटन होईल. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार दिलीप बनकर, ॲड. माणिकराव कोकाटे, नितीन पवार, सरोज अहिरे, माजी खासदार समीर भुजबळ, देवीदास पिंगळे, नाना महाले, डॉ. अपूर्व हिरे, जयवंत जाधव, दिलीप खैरे, आनंद सोनवणे, अर्जुन टिळे, अशोक सावंत, निवृत्ती अरिंगळे, मधुकर मौले यांच्यासह विविध उद्योजक उपस्थित राहतील.

महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी Ncpyouthnashik.Jobfairindia.in या लिंकवर नावनोंदणी करावयाची आहे. महोत्सवात जिल्ह्यालगतच्या विविध नामांकित कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहून मुलाखती घेणार आहेत.