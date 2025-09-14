Nashik News : नाशिकमध्ये राष्ट्रवादीचे रणशिंग: स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी पक्षाचे शिबिर

नाशिक: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे एकदिवसीय राज्यस्तरीय शिबिर रविवारी (ता. १४) नाशिकमध्ये होणार आहे. या शिबिरात राज्यभरातील सुमारे ७०० पदाधिकारी सहभागी होणार असून, विविध विषयांवर मार्गदर्शनपर सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत. त्यानंतर सोमवारी (ता. १५) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी आक्रोश मोर्चा काढला जाणार असल्याची माहिती पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .मुंबई नाका येथील पक्ष कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत आमदार शिंदे म्हणाले, की शिबिराची सुरुवात सकाळी दहाला ध्वजारोहणाने होईल. महिलांचे प्रश्न, सरकारचे अपयश, संविधान व लोकशाहीवरील आव्हाने, वोट चोरी, हिंदू-मुस्लिम ऐक्य परंपरा, जातीवाद, भ्रष्ट महायुती सरकार, विभागनिहाय संघटना बांधणी आणि राष्ट्रीय राजकारण या विषयांवर तज्ज्ञ व नेते मार्गदर्शन करतील. सायंकाळी सहाला पक्षाचे संस्थापक शरद पवार यांचे समारोपपर भाषण होईल..Sharad Pawar : महाराष्ट्र एकसंध ठेवण्यासाठी जातीपातीचे राजकारण थांबवावे: शरद पवार.मोर्चाच्या मागण्यासोमवारी सकाळी साडेदहाला गोल्फ क्लब मैदानावरून मोर्चाला सुरुवात होईल आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा दाखल होईल. मोर्चातून पुढील मागण्या करण्यात येणार आहेत. यात शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करावा, कांद्याची मुक्त निर्यात सुरू करावी, कापसाची आयात तातडीने थांबवावी, द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, शेतमालाला हमीभाव द्यावा, कृषी निविष्ठा व कृषी यंत्रसामग्री जीएसटीमुक्त करावी, नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांचे तत्काळ पंचनामे करावेत, दुधाला प्रतिलिटर १० रुपयांचे अनुदान द्यावे, कृषी सन्मान निधीत तीन हजार रुपयांची वाढ करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.