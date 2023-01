Nashik News: जिल्हा बॅंकेने मागविली थकबाकीदारांची माहिती

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतर्फे सुरू असलेल्या लिलाव, जप्ती प्रक्रियेविरोधात पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या घरासमोर जिल्हा बँक शेतकरी बचाव कृती समितीने केलेल्या बि-हाड आंदोलनाची दखल घेत बॅंकेने विविध कार्यकारी सोसायट्यांकडून थकबाकीदार सभासदावर ६ टक्के, ७ टक्के व ८ टक्के दराने होणारे सरळव्याजाची आकारणी करून तशी माहिती मागविली आहे. दोन दिवसात ही माहिती सादर करण्याचे आदेश बॅंकेने दिले आहेत. (NDCC Bank seeks information of defaulters Letter to society regarding principal and interest information Nashik News)

जिल्हा बँकेने ६२ हजार थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या जमिनीची लिलाव प्रक्रिया सुरू केलेली आहे. त्याविरोधात जिल्हा बँक शेतकरी बचाव कृती समितीने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता.१६) सर्वपक्षीय बिऱ्हाड आंदोलन केले.

तत्पूर्वी पालकमंत्री भुसे, माजी खासदार शेट्टी यांच्या उपस्थितीत पालकमंत्री यांच्या नाशिक येथील संपर्क कार्यालयात थकबाकीदार सभासदांची बैठक झाली. बैठकीमध्ये थकबाकीदार सभासदांच्या कर्ज वसुलीसाठी व्याजाच्या संदर्भात चर्चा झाली.

थकबाकीदारांना संस्था / बँक आकारणी करीत असलेला व्याजदर मान्य नसल्याने चर्चेदरम्यान थकबाकीदार सभासदांचे थकीत बाकीवर ६ टक्के, ७ टक्के व ८ टक्के दरम्यान व्याज सवलत मिळणेची मागणी केली. या अनुषंगाने पालकमंत्री भुसे यांनी थकबाकीदार सभासदावर तशी आकारणी करुन माहिती मागविली आहे.

त्यानुसार जिल्हा बॅंकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारींनी जिल्हाभरातील सर्व विविध कार्यकारी सोसायटी संस्थांना पत्र देत त्याबाबतची माहिती सादर करण्याचे आदेश काढले आहेत. ही माहिती एकत्रित करून राज्य शासनाला सादर केली जाणार आहे. त्यावर, राज्य शासनाकडून काय निर्णय होतो याकडे आता थकबाकीदार सभासदांचे लक्ष लागले आहे.

