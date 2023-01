Nashik News : विद्यापीठ परीक्षांवर बहिष्काराचा इशारा!

नाशिक : महाराष्ट्र राज्य अशासकीय शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघाची बैठक बुधवारी (ता.१८) एचपीटी महाविद्यालयात झाली. प्रलंबित मागण्या मान्‍य न झाल्‍यास विद्यापीठाच्‍या परीक्षांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा बैठकीनंतर दिला आहे.

आंदोलनाच्‍या पुढील टप्‍यात २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडले जाणार असल्‍याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले. (Boycott Warning on University Strike from February 20 by Non Government Non Teaching Staff Federation Exams Nashik News)

बैठकीत अशासकीय शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित प्रगती योजना, सातवा वेतन आयोग तसेच विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याबाबत अन्‍य विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. या मागण्यासंदर्भात शासकीय स्‍तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास परीक्षा कामकाजावर बहिष्कार टाकून बेमुदत काम बंद आंदोलनचा इशारा दिला आहे.

अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी कामबंद आंदोलन करतील, असे निश्‍चित करण्यात आले. २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनाचा इशारा बैठकीदरम्‍यान मुख्य संघटक रावसाहेब त्रिभुवन यांनी दिला. बैठकीस अन्‍य पदाधिकारीदेखील उपस्‍थित होते.

आंदोलनाचे टप्पे असे-

कृती समितीने आंदोलनाचे टप्पे जाहीर केले आहेत, त्‍यानुसार २ फेब्रुवारीपासून होऊ घातलेल्‍या परीक्षांच्‍या कामकाजावर बहिष्कार घातला जाईल. १४ फेब्रुवारीला अवकाश काळात निदर्शने केली जातील.

१५ ला काळ्या फिती लाऊन कामकाज तर १६ फेब्रुवारीला लाक्षणीय संप केला जाणार आहे. तरीही मागण्या मान्‍य न झाल्‍यास २० फेब्रुवारीपासून सर्व अकृषी विद्यापीठे व संलग्‍नित महाविद्यालये बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारणार असल्‍याचे जाहीर केले.

"प्रलंबित मागण्यांसाठी विभागाच्‍या मंत्र्यांशी पुण्यात भेट घेतली होती. त्‍यानंतर मुंबईत बैठक घेण्याचे निश्‍चित झाल्‍यानंतर वारंवार चकरा मारुनही अद्याप बैठक झालेली नाही. त्‍यामुळे आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागतो आहे." - रावसाहेब त्रिभुवन, मुख्य संघटक.

