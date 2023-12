Nashik News: राईस मिलसाठी क्लस्टर वेअर हाउसची गरज; घोटी येथील उद्योजकांचे मत

घोटी : तांदळाचे पठार म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या इगतपुरी तालुक्यातील तांदळाला क्लस्टर वेअर हाउसची गरज आहे, असे शहरातील राइस मिल उद्योजकांनी सांगितले.

गुणवत्तापूर्ण तांदुळ निर्मितीसाठी आधुनिकीकरणाबरोबरच हवामानाचा योग्य अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो. यांत्रिकीकरण व पारंपरिकतेच्या दुहेरी अनुभवातून उत्कुष्ट तांदूळ निर्माण करण्याचा हातखंडा येथील उद्योगाचा आहे.