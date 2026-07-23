नाशिक

Jantar Mantar Students Protest : 'विरोधकांना संधी मिळाली की, ते वातावरण चिघळविण्याचा प्रयत्न करतात'; जंतरमंतर आंदोलनावरुन छगन भुजबळ यांची टीका

Chhagan Bhujbal Reacts to NEET Paper Leak Protest : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या नीट पेपरफुटी आंदोलनावर छगन भुजबळ यांनी खेद व्यक्त केला. वरिष्ठांनी हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, तसेच आंदोलकांनी संयम राखावा, असेही त्यांनी म्हटले.
Chhagan Bhujbal on NEET paper leak

Chhagan Bhujbal on NEET paper leak

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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नाशिक : दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांबाबत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी तीव्र खेद व्यक्त करत, हा प्रकार टाळता आला असता, असे मत व्यक्त केले. परिस्थिती आणखी चिघळू नये, यासाठी दिल्लीतील वरिष्ठ नेतृत्वाने तातडीने हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

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