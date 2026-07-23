Jantar Mantar Students Protest : 'विरोधकांना संधी मिळाली की, ते वातावरण चिघळविण्याचा प्रयत्न करतात'; जंतरमंतर आंदोलनावरुन छगन भुजबळ यांची टीका

नाशिक : दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांबाबत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी तीव्र खेद व्यक्त करत, हा प्रकार टाळता आला असता, असे मत व्यक्त केले. परिस्थिती आणखी चिघळू नये, यासाठी दिल्लीतील वरिष्ठ नेतृत्वाने तातडीने हस्तक्षेप करून तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..नाशिकमध्ये बुधवारी (ता. २२) माध्यमांशी संवाद साधताना भुजबळ म्हणाले, की आंदोलनादरम्यान काही आंदोलक आक्रमक झाले होते. मात्र, या प्रश्नावर वरिष्ठ स्तरावरून मार्ग काढला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आंदोलकांनी संयम राखावा, असे आवाहन करत विरोधकांना संधी मिळाली की ते वातावरण अधिक चिघळविण्याचा प्रयत्न करतात, अशी टीकाही त्यांनी केली..दिवंगत अजितदादांच्या आठवणींना उजाळा देताना भुजबळ म्हणाले, ‘‘गेल्या वर्षी त्यांचा वाढदिवस साजरा केला होता; मात्र यंदा जयंती साजरी करण्याची वेळ आली, ही अत्यंत वेदनादायक बाब आहे.’’ सहकार, शिक्षण आणि महिला सक्षमीकरण या क्षेत्रांत अजितदादांचे योगदान मोठे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. दिलेला शब्द पाळणारे आणि पहाटेपासून कामाला लागणारे नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख होती, असेही ते म्हणाले..Jantar Mantar Protest : "माझा मृत्यू झाला तर अंत्यसंस्कार इथेच करा!" जंतर-मंतरवर पोहोचलेल्या 78 वर्षीय मराठी डॉक्टरचा व्हिडिओ व्हायरल, NEET आंदोलनात विद्यार्थ्यांना देताहेत साथ.‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात अजितदादांची महत्त्वाची भूमिका होती, असे सांगत त्यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त केला. त्यांच्या माध्यमातून अजितदादांचा विकासाचा वारसा पुढे नेण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. पक्षाने त्यांच्यावर राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविली असून, महिला आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना अधिक बळ देण्याची गरज असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त भुजबळ यांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.