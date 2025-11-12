Education News : त्रिभाषा धोरणावर नाशिकमध्ये मतभेद; हिंदी सक्तीऐवजी तिसरी भाषा ऐच्छिक, तोंडी असावी!

नाशिक: तिसरीपर्यंत मराठी, इंग्रजी सक्तीचे असले तरी चालेल; परंतु तृतीय भाषा तोंडी स्वरूपात ऐच्छिक असावी. त्याचे मूल्यमापन, परीक्षा होऊ नये. हिंदीपेक्षा विविध प्रादेशिक बोलीभाषा निवडण्याचा पर्याय विद्यार्थी व पालकांना द्यावा, असा सूर मंगळवारी (ता. ११) विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या चर्चेतून उमटला. काहींनी पहिलीपासून, तर काहींनी शैक्षणिक धोरणाच्या स्तररचनेनुसार सहावीपासून हिंदी सक्तीचे समर्थन केले. काहींनी परदेशी भाषांचा अंतर्भाव करण्याचा सल्ला दिला..राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने त्रिभाषा धोरण निश्चिती समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी सहभाग घेतला. गंगापूर रोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात झालेल्या बैठकीत आमंत्रित, तसेच उपस्थितांनी सूचना मांडल्या. समिती सदस्य शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. अपर्णा मॉरिस यांच्यासह शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रजकर, सरोज जगताप आदी अधिकारी उपस्थित होते. सुभाष सबनीस, श्रीमती कुलकर्णी यांच्यासह इतर मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले..सुरेश गायधनी म्हणाले, चौथीपर्यंत इंग्रजीऐवजी मराठी, हिंदी, संस्कृत हे भाषा विषय असावे. सहावीनंतर तृतीय भाषेचा समावेश करावा. मुक्त विद्यापीठाच्या कुसुमाग्रज अध्यासनाचे प्रमुख डॉ. दिलीप धोंडगे म्हणाले, मानसशास्त्रज्ञ व भाषावैज्ञानिकांनुसार पाचवीपर्यंतचा काळ भाषाग्रहणाचा असतो. बालक सबोध झाल्यावर औपचारिकपणे भाषा हे शिक्षणाचे माध्यम बनते. बहुभाषिक होणे काळाची गरज असली, तरी प्रारंभीचे शिक्षण मातृभाषेतून हवे..प्रा. चांगदेव खोले म्हणाले, की सर्व विद्यार्थ्यांसाठी प्राथमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून करावे. हिंदी भाषेची सक्ती विद्यार्थ्यांवर नसावी. निवृत्त प्राध्यापक टी. आर. गोऱ्हाणे म्हणाले, तिसरीनंतर विद्यार्थ्यांना हिंदी ऐकू-बोलू द्यावी. परंतु पाचवीनंतर मूल्यमापनस्तरावर समावेश करावा..निवृत्त प्राचार्य हिंगमिरे म्हणाले, की प्रचलित धोरण कायम ठेवून त्रिभाषा सूत्र अवलंबवावे. समता शिक्षक परिषदेचे चंद्रकांत गायकवाड म्हणाले, की प्राथमिक स्तरावर हिंदी लादण्यापेक्षा वरिष्ठ वर्गांमध्ये अंतर्भाव करावा. हिंदीच काय तर परदेशी भाषा शिकण्याचाही पर्याय विद्यार्थ्यांना द्यावा. सचिन चिखले म्हणाले, पहिलीपासून हिंदी सक्तीची आवश्यकता नाही....मग मराठी शाळांमध्ये हिंदीची सक्ती का नको?.मनपा मनसे शिक्षकसेनेचे कार्याध्यक्ष योगेश सूर्यवंशी म्हणाले, हिंदी माध्यमाच्या शाळांना तिसरीपासून मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. त्याधर्तीवर मराठी शाळांना हिंदी सक्ती करावी. मराठीचा आग्रह करणाऱ्यांची मुलेच इंग्रजी माध्यमांमध्ये शिकत असल्याची टीका त्यांनी केली.वेळापत्रकाची होईल ओढाताण.सुनील भामरे म्हणाले, इंग्रजी विषय सक्ती केल्यानंतर इतर तासिका कमी करत इंग्रजी विषयांच्या तासिका निश्चित केल्या होत्या. आता हिंदी सक्ती केल्याने कुठल्या तासिका कमी करणार, यामुळे अध्यापनावर परिणाम होणार नाही का?शाळा बंद पडताहेत, त्याकडे कोण पाहणार?.राजू देसले म्हणाले, की मराठी संवर्धन करण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली असताना तिसरी भाषा लादायला नको. आजवर मराठीवरून भरपूर राजकारण झाले. दुसरीकडे मराठी शाळा, जिल्हा परिषद शाळा बंद होत आहेत. शहरात बी. डी. भालेकर शाळा पाडून विश्रामगृह बांधले जात आहे, याकडे कोण लक्ष देणार, असा प्रश्न उपस्थित केला.चिमुकली म्हणजे आई गं....डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी आपल्या नातीचे उदाहरण उपस्थितांना दिले. परदेशात वास्तव्यास असलेल्या नातीला दुखापत झाली, की ती ''आई गं'' असे म्हणते. तिला बघून इतर मुलीदेखील असे बोलू लागल्या. यानंतर शिक्षकांनी मुलीच्या आईला फोन करून नेमका अर्थ जाणून घेतल्याचा विनोदी किस्सा नमूद केला. हे सांगताना मराठीवर इतर भाषांचे अतिक्रमण होणार नाही. मराठी रडते आहे, हे खरे असले तरी मराठीचा वापर वाढविण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. मातृभाषेचे महत्त्व कमी होणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.‘सकाळ’च्या बातमीचा उल्लेख अन् जाधव यांची दखल.शिक्षक प्रमोद अहिरे यांनी ‘सकाळ’ वृत्तपत्रात सोमवारी (ता. १०) प्रसिद्ध झालेल्या बातमीतील साहित्यिकांच्या मतांचा दाखला दिला. समितीने ही मते विचारात घेण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली. यानंतर डॉ. जाधव यांनी अधिकाऱ्यांना संबंधित बातमीचे कात्रण देण्याच्या सूचना दिल्या..CET Exams : विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! महाराष्ट्र सीईटी परीक्षा आता वर्षातून दोनदा; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्र्यांची घोषणा.समितीसमोर कोण काय म्हणाले...पंकज पवार ः चर्चेतून काही निष्पन्न होणार का, की केवळ फार्स म्हणून चर्चा सुरू आहे.शंकर ठाकरे ः शालेय शिक्षणात हिंदीचा समावेश संवादात्मक भाषा म्हणून असावा.अरुण इंगळे ः मराठीची उपेक्षा होत असताना हिंदीचा आग्रह धरायला नको.कीर्ती कदम ः तिसरीपासून हिंदी शिकवावी, बोलीभाषांनाही प्राधान्य द्यावे.डॉ. मनीषा चौधरी ः शैक्षणिक धोरणांनुसार स्तरबदलाचा विचार व्हावा.अजित टकले ः संस्कृत सक्तीची गरज वाटत नाही, इतर भाषांचा विचार होऊ शकतो.प्रकाश मुळे ः अर्थार्जनासाठी मराठी, हिंदी, इंग्रजी तिन्ही भाषा महत्त्वाच्या.प्रा. किशोर चव्हाण ः हिंदी सक्ती करण्यापूर्वी किमान अध्ययन क्षमता ठरवावी.अमरीश मोरे ः मराठीकडे लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात मोडीप्रमाणे मराठी शिकविण्यासाठी विशेष प्रशिक्षणवर्ग घ्यावे लागतील.वसंत एकबोटे ः आश्रमशाळांतील मुलांना प्रमाण मराठी शिकतानाही अडचणी येतात, त्यात आणखी एक भाषा लादायला नको..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.