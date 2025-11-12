Education News : त्रिभाषा धोरणावर नाशिकमध्ये मतभेद; हिंदी सक्तीऐवजी तिसरी भाषा ऐच्छिक, तोंडी असावी!

नाशिक

Experts Oppose Hindi Compulsion at Primary Level : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत त्रिभाषा धोरणावर नाशिकमध्ये झालेल्या बैठकीत डॉ. नरेंद्र जाधव आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी मराठी व मातृभाषेच्या संवर्धनाचा आग्रह धरला.
नाशिक: तिसरीपर्यंत मराठी, इंग्रजी सक्‍तीचे असले तरी चालेल; परंतु तृतीय भाषा तोंडी स्वरूपात ऐच्‍छिक असावी. त्‍याचे मूल्‍यमापन, परीक्षा होऊ नये. हिंदीपेक्षा विविध प्रादेशिक बोलीभाषा निवडण्याचा पर्याय विद्यार्थी व पालकांना द्यावा, असा सूर मंगळवारी (ता. ११) विविध क्षेत्रांतील मान्‍यवरांच्‍या चर्चेतून उमटला. काहींनी पहिलीपासून, तर काहींनी शैक्षणिक धोरणाच्‍या स्‍तररचनेनुसार सहावीपासून हिंदी सक्‍तीचे समर्थन केले. काहींनी परदेशी भाषांचा अंतर्भाव करण्याचा सल्‍ला दिला.

