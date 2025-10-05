Nashik News : सरकारी सेवेत पारदर्शकता ठेवा; नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांचा विश्वास जिंकावा- अपर जिल्हाधिकारी केकाण

नाशिक: राज्य शासनाने दीडशे दिवसांच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत नियुक्तिपत्र प्राप्त नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांनी पारदर्शी पद्धतीने नागरिकांची सेवा करून विश्वासास पात्र ठरावे, असे आवाहन मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी देवदत्त केकाण यांनी केले..जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे शनिवारी (ता. ४) महाकवी कालिदास कलामंदिरात अनुकंपा उमेदवारांची भरती व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस केलेल्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश प्रदान करण्यात आले, त्याप्रसंगी केकाण बोलत होते..सहायक जिल्हाधिकारी तथा नाशिकच्या उपविभागीय अधिकारी अर्पिता ठुबे, अपर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलावळे, उपनिबंधक (सहकारी संस्था) संतोष बिडवई, किमान कौशल्य विकास विभागाचे सहसंचालक अनिल गावित, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील आदी उपस्थित होते..मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मान्यवरांच्या उपस्थितीत झालेल्या राज्यस्तरीय कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण करण्यात आले. श्री. केकाण म्हणाले, शासनाने अनुकंपा धोरणात बदल केल्याने पात्र उमेदवारांना नियुक्तिपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली. नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामकाज गतिमान करावे. .हेमांगी पाटील यांनी नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांसाठी पाचदिवसीय पायाभूत प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष कामकाजात सहभागी करून घेण्यात येईल, असे सांगितले. तहसीलदार आबासाहेब तांबे यांनी मनोगत व्यक्त केले. निवासी उपजिल्हाधिकारी राजपूत यांनी आभार मानले..Kolhapur Tragedy : क्लासमध्ये ओळख, मैत्रिणीला कोल्हापुरातून उचललं; पंढरपुरात ४ दिवस कोंडलं, कोकणात नेलं पण तिथून पळून गेली अन्....यांना दिले नियुक्तिपत्रकार्यक्रमाप्रसंगी मान्यवरांच्या हस्ते प्रातनिधिक स्वरूपात नियुक्तिपत्रांचे वितरण करण्यात आले. ऋषिकेश वाघ, अर्चना पवार, स्नेहल बारहाते, ऋषिकेश पाठक, संतोष हातगडी, गोपाळ बिडकर, कार्तिक पाठारे, पौर्णिमा जोशी यांच्यासह एमपीएससीमार्फत नियुक्तिप्राप्त नयना म्हस्के, अविनाश येळे, किरण चव्हाण, संकेत पेठे, निरंजन कापडणीस, संयुक्ता जगताप, सागर मोरे, किशोर लिमजे, विश्वनाथ जाधव आदींना नियुक्तिपत्र प्रदान करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.