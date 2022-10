New Number Series : तीनचाकी वाहनांसाठी नवीन मालिका सुरु

By

नाशिक : येथील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे तीनचाकी वाहनांसाठी (एमएच- १५- जेए) ही नवीन मालिका सुरू करण्यात येत आहे. आकर्षक व पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकासाठी गुरुवारी (ता.१३) सकाळी साडेदहाला इच्छुकांनी अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांनी केले आहे. (New number series for three wheelers launched nashik Latest Marathi News)

नवीन मालिकेच्या राखीव आकर्षक नोंदणी क्रमांकांसाठी शासन नियमानुसार ठराविक शुल्क विहित केले आहे. या अनुषंगाने इच्छुकांनी गुरुवारपर्यंत दिलेल्या वेळेत कार्यालयात अर्ज जमा करणे अनिवार्य असेल. अर्जासोबत पत्त्याचा पुरावा, आधारकार्ड, वीज बिल, घरपट्टी यापैकी एक तसेच अर्जदाराचे फोटो, आधारकार्ड किंवा निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅनकार्ड यापैकी एक साक्षांकित प्रत तसेच आधारलिंक मोबाईल क्रमांक सादर करणे आवश्यक आहे.

पसंतीच्या नोंदणी क्रमांकासाठी शुल्काची रक्कम कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बँकेचा किंवा शेड्यूल्ड बँकेचा डिमांड ड्राफ्टद्वारे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नाशिक यांच्या नावे भरणे आवश्यक आहे. अर्जदाराने एकदा राखून ठेवलेला पसंती क्रमांक दुसऱ्या व्यक्ती संस्थेच्या नावे हस्तांतरित होणार नाही.

कोणत्याही परिस्थतीत बदलून किंवा रद्द करता येणार नाही. एकाच क्रमांकासाठी एकापेक्षा अधिक अर्ज आल्यास अशा आकर्षक क्रमांकांची यादी कार्यालयातील नोटीस बोर्डावर त्याच दिवशी प्रदर्शित केली जाईल. अधिक माहितीसाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचे आवाहन श्री.शिंदे यांनी केले आहे.

