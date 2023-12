New Year 2024: नववर्षाच्या स्वागताला नाशकात 50 हजार मद्यपान परवाने

New Year 2023 : नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला स्वागताची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. मात्र या जय्यत तयारीवर ऐनवेळी येणारे विघ्न टाळण्यासाठी शहरातील सुमारे ५० हजार जणांनी मद्यपान परवाने घेतले असून यात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. (New Year 2024 50 thousand people get liquor license nashik news)