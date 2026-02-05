Nashik Health Department : प्रशासनाचा भोंगळ कारभार! एकाच आरोग्य केंद्रासाठी दोन विभागांकडून डब्बल निधी मंजूर

नाशिक: राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) आणि जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागात समन्वय नसल्याने धोडांबे (ता. चांदवड) आरोग्य उपकेंद्रासाठी दोन्ही विभागांनी निधी मंजूर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने जुनी इमारत निर्लेखित करण्यापूर्वीच नवीन इमारतीला मंजुरी दिली. तर आरोग्य विभागाने जुन्या इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी ४० लाख रुपये मंजूर केल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला..आमदार, खासदार हे लोकप्रतिनिधी या नात्याने शासकीय विभागांना कामे सुचवितात. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागा अंतर्गत ११० प्राथमिक आरोग्य केंद्र व ५०० पेक्षा अधिक आरोग्य उपकेंद्र चालवले जातात. आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राचे नवीन बांधकाम करणे, दुरुस्ती करणे यासाठी मंजुरी देणे ही कामे प्रामुख्याने जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची असते. त्याचवेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या माध्यमातूनही कामे केली जातात. त्यांच्या कामांची निविदा थेट राज्य स्तरावरून निघते. .बांधकाम करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य विभागाने जिल्हा स्तरावर कार्यकारी अभियंता कार्यालय सुरू केले आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य उपकेंद्र यांच्या बांधकामासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाने मंजूर केलेल्या निधीतील कामे त्यांच्या कार्यकारी अभियंत्याकडून राबवली जातात, तर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची ही कामे त्यांच्या बांधकाम विभागाकडून केली जातात.म्हणजे जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र यांच्या बांधकामसंबंधी कामे करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या दोन स्वतंत्र यंत्रणा काम करतात. यामुळे यात कामांची द्विरुक्ती होणे, एका संस्थेने काम करून दुसऱ्या संस्थेने बिल काढून घेणे, असे प्रकार होण्याचा मोठा धोका असतो..आमदार अन् खासदारांकडून शिफारसआरोग्य विभागाने २०२५-२६ या वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधीतून आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी सुचविल्याप्रमाणे ४० लाख रुपये निधीतून दुरुस्तीच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्याचवेळी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानने खासदार भास्कर भगरे यांनी सुचवल्यानुसार याच ठिकाणी ४८ लाख रुपयांची नवीन इमारत मंजूर केली आहे. एवढेच नाही तर त्यांनी त्याची निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे ही निविदा रद्द करण्याची वेळ आरोग्य विभागावर ओढवली आहे..Pollution & Antibiotics : औषधं घेतली तरी खोकला जात नाही! प्रदूषण आणि प्रतिजैविकांचा वाढतोय धोका .आरोग्य विभागाने एकाच उपकेंद्रासाठी दोनवेळा निधी मंजूर केलेला असेल, तर त्याबाबत तपासणी केली जाईल. उपकेंद्र दुरुस्तीचाच निधी वापरात येईल. नवीन इमारत बांधण्याचा निविदा रद्द करण्यात येईल.- डॉ. सुधाकर मोरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिकदीड वर्षापूर्वी आम्ही सुचविलेल्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. त्यानंतर दुरुस्तीचा विषय पुढे आलेला दिसतो. तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेनुसार उपकेंद्राचे काम सुचविले होते. निर्लेखन ही बाब प्रशासनाने बघायला हवी.- भास्कर भगरे, खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.