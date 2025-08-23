नाशिक

Leopard Attack : शिकारीला आलेल्या बिबट्यावर कुत्र्यांचा हल्ला; बिबट्या जखमी होऊन पळाला

Rare Leopard Attack in Dindori: Farmer's Dogs Fight Back : निफाडमधील दिंडोरी तास येथे शिकारीच्या उद्देशाने आलेल्या बिबट्यावर दोन पाळीव कुत्र्यांनी हल्ला चढवला, ज्यात बिबट्या जखमी झाला आणि त्याला पळ काढावा लागला.
Leopard Attack
Leopard Attack sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निफाड (जि.नाशिक): आतापर्यंत बिबट्याच्या हल्ल्यात कुत्र्यांसह पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू होणे नैसर्गिक आहे. मात्र दिंडोरी तास (ता.निफाड) येथे शिकारीला आलेल्या बिबट्यावर शेतकऱ्याच्या दोन पाळीव कुत्र्यांनी जिवाची बाजी लावत हल्ला चढवीत जखमी केले. कुत्र्यांच्या जबड्यातून बिबट्याने कशीबशी सुटका करून पळ काढला.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
attack
Leopard
Dog
Conflict
Wildlife
dindori taluka
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com