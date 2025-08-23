Leopard Attack : शिकारीला आलेल्या बिबट्यावर कुत्र्यांचा हल्ला; बिबट्या जखमी होऊन पळाला

निफाड (जि.नाशिक): आतापर्यंत बिबट्याच्या हल्ल्यात कुत्र्यांसह पाळीव प्राण्यांचा मृत्यू होणे नैसर्गिक आहे. मात्र दिंडोरी तास (ता.निफाड) येथे शिकारीला आलेल्या बिबट्यावर शेतकऱ्याच्या दोन पाळीव कुत्र्यांनी जिवाची बाजी लावत हल्ला चढवीत जखमी केले. कुत्र्यांच्या जबड्यातून बिबट्याने कशीबशी सुटका करून पळ काढला. .दिंडोरी तास गावी शेतात राहणाऱ्या योगेश गांगुर्डे यांच्या शेतवस्तीवर हा थरार रंगला. गुरुवारी (ता.२१) रात्री साडेबाराच्या दरम्यान कुत्रे भुंकत असल्याने गांगुर्डे यांनी बंगल्याचे दार उघडले असता बिबट्याला त्यांची दोन कुत्रे ओढत असल्याचे त्यांना दिसले. गांगुर्डे यांनी हे चित्तथरारक दृश्य मोबाईलमध्ये चित्रीत केले आहे..बिबट्याला कुत्री चक्क फरफटत नेताना व्हिडिओत दिसत आहे. जखमी झालेल्या बिबट्याने कशीबशी स्वतःची सुटका करून घेतली अन तेथून पळ काढला..Nagpur News: नागपूरच्या भरतवाडा भागात दुर्मिळ आणि अत्यंत विषारी चापडा साप आढळला, सेमिनरी हिल्स वाइल्डलाइफ सेंटरकडे पाठवला.निफाड तालुक्यात बिबट्याचा अधिवास गेल्या २० वर्षांपासून आहे. या काळात बिबट्याने लहान मुले, पशुधन, कुत्रे, शेळ्या- मेंढ्या यांच्यावर हल्ला करून त्यांचा जीव घेतला आहे, पण गांगुर्डे यांच्या शेतात काल घडलेल्या दुर्मिळ घटनेचा व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.