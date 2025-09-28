नाशिक

Agriculture News : तात्काळ अनुदान द्या, नाहीतर तीव्र आंदोलन; युवासेना नेत्या प्रियांका जोशींचा केंद्र-राज्य सरकारला इशारा

Nifad Farmers Protest Against Falling Onion Prices : निफाड बाजार समितीमध्ये कांद्याचे भाव कोसळल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचविण्यासाठी युवासेना वक्त्या प्रियांका जोशी यांच्यासह शिवसेना-युवासेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी मोहीम राबवली
Farmers Protest

Farmers Protest

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निफाड: कांद्याचे भाव कोसळल्याने तालुक्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी युवासेना वक्त्या प्रियांका जोशी, शिवसेना तालुकाप्रमुख खंडू बोडके पाटील व युवासेना जिल्हाप्रमुख विक्रम रंधवे यांच्या नेतृत्वाखाली निफाड बाजार समितीत स्वाक्षरी मोहीम राबविण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Farmer
agriculture
onion
farmer protest
Price
Agriculture News
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com