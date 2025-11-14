नाशिक

Khedale Zunge News : पहाटेचा अंधार, गाडीत थरार! आरोग्यसेविका साधना घोटेकरांनी मोबाईलच्या उजेडात जुळ्या बालकांना दिले जीवनदान

Pregnant Woman Experiences Sudden Labor Pains in Early Morning : खेडलेझुंगे येथील आरोग्यसेविका साधना संजय घोटेकर यांनी दाखवलेले धैर्य आणि सेवाभाव यामुळे गाडीतच प्रसूती होऊनही आई आणि जुळी बालके सुखरूप आहेत. त्यांच्या या अतुलनीय कार्याबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे.
खेडलेझुंगे: पहाटेचा अंधार, गाडीत प्रसूती वेदनांनी तडफडणारी महिला आणि तिच्या जीवासाठी झटणारी आरोग्य सेविका... अशी थरारक वेळ आली असतानाही आरोग्यसेविका साधना संजय घोटेकर यांनी शांतचित्ताने आणि सेवाभावाने गाडीतच प्रसूती करून आई व जुळ्या बालकांचे प्राण वाचवले.

