Khedale Zunge News : पहाटेचा अंधार, गाडीत थरार! आरोग्यसेविका साधना घोटेकरांनी मोबाईलच्या उजेडात जुळ्या बालकांना दिले जीवनदान

खेडलेझुंगे: पहाटेचा अंधार, गाडीत प्रसूती वेदनांनी तडफडणारी महिला आणि तिच्या जीवासाठी झटणारी आरोग्य सेविका... अशी थरारक वेळ आली असतानाही आरोग्यसेविका साधना संजय घोटेकर यांनी शांतचित्ताने आणि सेवाभावाने गाडीतच प्रसूती करून आई व जुळ्या बालकांचे प्राण वाचवले. .कोळगाव (ता. निफाड) येथील जाधव कुटुंबातील गर्भवती महिलेला पहाटे अचानक प्रसूतीवेदना सुरू झाल्या. परिस्थिती गंभीर होताच कुटुंबीयांनी तातडीने आरोग्य सेविका साधना घोटेकर यांच्याशी संपर्क साधला. साधनाताईंनी क्षणाचाही विलंब न करता घटनास्थळी धाव घेतली आणि प्राथमिक तपासणी केली. प्रसंगाचे गांभीर्य ओळखून त्यांनी महिलेला निफाड येथील रुग्णालयात नेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र नैताळे शिवार ओलांडत असताना वेदना तीव्र झाल्या आणि गाडीतच प्रसूती करावी लागणार हे स्पष्ट झाले..मोबाईलच्या उजेडात प्रसूतीत्या वेळी गाडीत कोणतीही वैद्यकीय साधने, उपकरणे किंवा योग्य प्रकाश नव्हता. पण साधनाताईंनी आपल्या १८ वर्षांच्या अनुभवाचा, धैर्याचा आणि सेवाभावाचा उपयोग करून मोबाईलच्या उजेडात, महिलेसोबत असलेल्या तिच्या आईच्या मदतीने एका गोंडस बालकाला जन्म दिला..यानंतर महिलेला तातडीने निफाड येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, जिथे दुसऱ्या बालकाचीही प्रसूती सुरक्षितपणे करण्यात आली. कोणतीही वैद्यकीय सुविधा नसतानाही दोन्ही बालके आणि आई सुखरूप राहिली हे साधना घोटेकर यांच्या कार्यकुशलतेचे जिवंत उदाहरण ठरले..तपासणी केली असता प्रसूती होण्याची शक्यता दिसत होती, म्हणून निफाडला नेण्याचा निर्णय घेतला. पण काही अंतर गेल्यानंतर मातेस तीव्र वेदना सुरू झाल्याने गाडीतच प्रसूती करावी लागली. पूर्ण अंधार आणि अनुभवी मदत नसतानाही परिस्थितीला सामोरं जात निर्णय घेतला आणि प्रसूती सुखरूप पार पडली. सध्या आई आणि दोन्ही बाळं ठणठणीत आहेत.- साधना घोटेकर, आरोग्यसेविका.साधना घोटेकर यांनी दाखवलेले धैर्य, तत्परता आणि सेवाभाव हा आरोग्यसेविकांसाठी प्रेरणादायी आहे. साधनाताई हीच आरोग्य सेवेची नायिका आहेत. अंधाऱ्या गाडीत मोबाईलच्या उजेडात जन्मलेले हे दोन बालजीव म्हणजे त्यांच्या सेवाभावाच्या प्रकाशाचीच साक्ष आहेत.- अमृता पवार, आर्किटेक्ट.